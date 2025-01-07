07 января 2025

Губернатор Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

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Дроны угрожают объектам
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Предупреждение об атаке украинских беспилотников объявлено в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«От Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА в Саратовской области. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Дроны противника уже не первый раз угрожают региону. Ранее Бусаргин предупреждал о вражеских БПЛА в октябре 2024 года.

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Предупреждение об атаке украинских беспилотников объявлено в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «От Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА в Саратовской области. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Дроны противника уже не первый раз угрожают региону. Ранее Бусаргин предупреждал о вражеских БПЛА в октябре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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