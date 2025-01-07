Губернатор Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

Дроны угрожают объектам
Предупреждение об атаке украинских беспилотников объявлено в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА в Саратовской области. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.
Дроны противника уже не первый раз угрожают региону. Ранее Бусаргин предупреждал о вражеских БПЛА в октябре 2024 года.
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