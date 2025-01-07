ГАИ предупредила челябинских водителей об ухудшении погоды. Видео

08 января 2025 в 10:06 Размер текста - 17 +

На дорогах возможно образование гололедицы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области обещают ухудшение погодных условий. На данный момент в горно-заводской зоне идет снег, возможно образование гололедицы. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В горно-заводской зоне Челябинской области идут осадки в виде снега на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили в пресс-службе. В Госавтоинспекции напомнили об особенностях управления автомобилем. На дороге водителям необходимо держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость. При необходимости нужно включить ближний свет и противотуманные фары, а в сильную метель — непременно включить «аварийку». Желательно избегать остановок на обочине, лучше сделать остановку на стоянке у кафе или гостиницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области обещают ухудшение погодных условий. На данный момент в горно-заводской зоне идет снег, возможно образование гололедицы. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В горно-заводской зоне Челябинской области идут осадки в виде снега на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили в пресс-службе. В Госавтоинспекции напомнили об особенностях управления автомобилем. На дороге водителям необходимо держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость. При необходимости нужно включить ближний свет и противотуманные фары, а в сильную метель — непременно включить «аварийку». Желательно избегать остановок на обочине, лучше сделать остановку на стоянке у кафе или гостиницы.