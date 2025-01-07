07 января 2025
06 января 2025

ГАИ предупредила челябинских водителей об ухудшении погоды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, зима, дорога, мороз, холод
На дорогах возможно образование гололедицы Фото:

В Челябинской области обещают ухудшение погодных условий. На данный момент в горно-заводской зоне идет снег, возможно образование гололедицы. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В горно-заводской зоне Челябинской области идут осадки в виде снега на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции напомнили об особенностях управления автомобилем. На дороге водителям необходимо держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость. При необходимости нужно включить ближний свет и противотуманные фары, а в сильную метель — непременно включить «аварийку». Желательно избегать остановок на обочине, лучше сделать остановку на стоянке у кафе или гостиницы.

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В Челябинской области обещают ухудшение погодных условий. На данный момент в горно-заводской зоне идет снег, возможно образование гололедицы. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В горно-заводской зоне Челябинской области идут осадки в виде снега на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили в пресс-службе. В Госавтоинспекции напомнили об особенностях управления автомобилем. На дороге водителям необходимо держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость. При необходимости нужно включить ближний свет и противотуманные фары, а в сильную метель — непременно включить «аварийку». Желательно избегать остановок на обочине, лучше сделать остановку на стоянке у кафе или гостиницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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