На Ямале метеорологи объявили режим первой степени опасности

На территории ЯНАО объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Предприятия обязаны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, предупреждают метеорологи.
«С восьмого по девятое января в нескольких районах, включая Приуральский, Тазовский, Красноселькупский, Надымский и Пуровский, объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности», — сообщает telegram-канал «Злой Ямал. ЯНАО». По данным источника, режим НМУ будет действовать с шести часов утра восьмого января до 21 часа по местному времени девятого января.
При этом источники выбросов вредных загрязняющих веществ должны принять меры для снижения негативного воздействия на атмосферу. «Важно, чтобы предприятия и жители округа соблюдали рекомендации властей для защиты здоровья и окружающей среды», — говорится в сообщении.
Ранее жителей Ямала предупредили о метели с порывами ветра до 17 метров в секунду в Ямальском и Тазовских районах. Ухудшение погоды будет отмечаться в последний праздничный выходной восьмого января.
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