ВСУ потеряли за первую неделю 2025 года 13 тысяч бойцов: карта СВО на 8 января

Украинские военные за первую неделю января уже потеряли свыше 12 тысяч своих солдат. Причем более 2000 бойцов ВСУ были ликвидированы только в Курской области. Тем временем Киев продолжает атаки российских территорий при помощи беспилотников. Ход спецоперации на Украине и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
Потери противника за первую неделю 2025 года
С 1 по 7 января 2025 года украинская армия потеряла в зоне российской СВО, а также в Курской области почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. Такие цифры озвучили в Минобороны РФ. Причем, как уточняют в ведомстве, 2975 солдат ВСУ были поражены только на курском направлении после неудачных попыток прорваться вглубь территории, передает Пятый канал.
Российские войска также уничтожили значительное количество техники противника. В частности, было уничтожено 17 танков в зоне СВО и 29 танков в приграничных районах Курска, среди которых были и пять немецких танков Leopard.
Курахово стал местом скопления российской армии
Как пишут военкоры «Русской весны», сейчас город Курахово, освобожденный недавно российскими военными, становится местом сосредоточения подразделений личного состава. Военкоры отмечают, что дальнейшие действия бойцов будут в направлении Дачного и южнее.
Ситуация на покровском направлении
Российские военные достигли значительных успехов в районе городов Покровска и Мирнограда на востоке Украины, сообщает Readovka. На восточном российские войска полностью контролируют села Елизаветовка и Воздвиженка. ВС РФ также осуществили прорыв на окраины Зверево, выдавив украинские силы из села Песчаное.
Атаки ВСУ по России
Ночью Киев попытался атаковать дронами Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что обломки были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Он подчеркнул, что пострадавших не обнаружено. Также он сообщал об ударе БПЛА по самому Саратову. Кроме того, пять беспилотников уничтожены в Ростовской области и Брянской.
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