Власти продадут с торгов почти 22 гектара земли под комплексное развитие территории (КРТ) в Центральном районе города недалеко от поселков Шершни и Тарасовка. Аукцион состоится 6 февраля 2025 года, начальная цена лота — почти 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Мэрия Челябинска извещает о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах улиц: Татищева, Медовая, Тенистая, Северная в Центральном районе города Челябинска, в которую включена территория проектируемой улицы Братьев Кашириных. Аукцион состоится в „Доме архитектора“ 6 февраля 2025 года», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Заявки на участие в торгах принимаются по 3 февраля 2025 года. Начальная цена лота составит 10 миллионов 986 тысяч рублей, а задаток для участия в аукционе — 3 миллиона 296 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске было принято решение о застройке территории по проекту о КРТ, расположенной в Центральном районе города. Рядом с поселками Тарасовка и Шершни, а также недалеко от Тополиной аллеи планируется возвести новый микрорайон площадью более 16 гектаров. В рамках комплексного развития территории (КРТ) там будет разрешено строить многоквартирные дома, школы, детсады и больницы.
В течении пяти лет победитель аукциона сможет застроить территорию многоэтажными домами, причем как высотными зданиями, так и домами средней этажности. Также там появятся административные, офисные здания, общежитие, школа, детсад, поликлиника, спорткомплекс, кафе, рестораны и магазины. Общая площадь застройки составит 266 тысяч квадратных метров.
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