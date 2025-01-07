Глава города Муравленко Елена Молдован провела новогодние каникулы с пользой для здоровья
Глава администрации Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован продемонстрировала физподготовку в тренажерном зале. Видеоролик она выложила в Telegram.
Глава города Муравленко Елена Молдован проводит новогодние каникулы с пользой для здоровья. На снятом в спортзале видеоролике она демонстрирует хорошую физическую форму и силовые занятия на разных видах тренажеров.
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