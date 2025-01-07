07 января 2025
06 января 2025

Глава города в ЯНАО готовится к рабочим будням в спортзале. Видео

Глава Муравленко Молдован продемонстрировала физподготовку в тренажерном зале
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города Муравленко Елена Молдован провела новогодние каникулы с пользой для здоровья
Глава города Муравленко Елена Молдован провела новогодние каникулы с пользой для здоровья Фото:

Глава администрации Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован продемонстрировала физподготовку в тренажерном зале. Видеоролик она выложила в Telegram.

Глава города Муравленко Елена Молдован проводит новогодние каникулы с пользой для здоровья. На снятом в спортзале видеоролике она демонстрирует хорошую физическую форму и силовые занятия на разных видах тренажеров.

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Глава администрации Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован продемонстрировала физподготовку в тренажерном зале. Видеоролик она выложила в Telegram. Глава города Муравленко Елена Молдован проводит новогодние каникулы с пользой для здоровья. На снятом в спортзале видеоролике она демонстрирует хорошую физическую форму и силовые занятия на разных видах тренажеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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