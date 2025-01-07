07 января 2025
06 января 2025

Водитель, из-за которого блокировали челябинскую трассу, оказался дезертиром

© Служба новостей «URA.RU»
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В машине дезертира нашли наркотики Фото:

Водителем, из-за которого силовики заблокировали трассу Кыштым — Тюбук в Каслинском районе Челябинской области, оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. В его машине обнаружены наркотики, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Еще в сентябре мужчина самовольно покинул одну из воинских частей в Прохладном (Кабардино-Балкария). Ранее он был судим за кражу, незаконное проникновение в жилище и за угон автомобиля. В его машине после задержание найдено более килограмма наркотического вещества», — рассказал источник.

Инсайдер отметил, что на момент побега военнослужащий уже не состоял на административном учете. Чтобы остановить машину, пришлось открыть стрельбу. Водитель задержан и передан военной комендатуре.

Инцидент произошел утром 7 января. 29-летний водитель Suzuki мчался на огромной скорости в сторону Екатеринбурга. На требования ДПС остановиться, он не реагировал. Дорогу пришлось перекрыть грузовиками, чтобы задержать иномарку. У задержанного не было прав, от проверки на опьянение он отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону факт инцидента подтверждают, не уточняя, кто именно был за рулем.

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Водителем, из-за которого силовики заблокировали трассу Кыштым — Тюбук в Каслинском районе Челябинской области, оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. В его машине обнаружены наркотики, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. «Еще в сентябре мужчина самовольно покинул одну из воинских частей в Прохладном (Кабардино-Балкария). Ранее он был судим за кражу, незаконное проникновение в жилище и за угон автомобиля. В его машине после задержание найдено более килограмма наркотического вещества», — рассказал источник. Инсайдер отметил, что на момент побега военнослужащий уже не состоял на административном учете. Чтобы остановить машину, пришлось открыть стрельбу. Водитель задержан и передан военной комендатуре. Инцидент произошел утром 7 января. 29-летний водитель Suzuki мчался на огромной скорости в сторону Екатеринбурга. На требования ДПС остановиться, он не реагировал. Дорогу пришлось перекрыть грузовиками, чтобы задержать иномарку. У задержанного не было прав, от проверки на опьянение он отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону факт инцидента подтверждают, не уточняя, кто именно был за рулем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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