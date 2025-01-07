Водитель, из-за которого блокировали челябинскую трассу, оказался дезертиром

Водителем, из-за которого силовики заблокировали трассу Кыштым — Тюбук в Каслинском районе Челябинской области, оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. В его машине обнаружены наркотики, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.
«Еще в сентябре мужчина самовольно покинул одну из воинских частей в Прохладном (Кабардино-Балкария). Ранее он был судим за кражу, незаконное проникновение в жилище и за угон автомобиля. В его машине после задержание найдено более килограмма наркотического вещества», — рассказал источник.
Инсайдер отметил, что на момент побега военнослужащий уже не состоял на административном учете. Чтобы остановить машину, пришлось открыть стрельбу. Водитель задержан и передан военной комендатуре.
Инцидент произошел утром 7 января. 29-летний водитель Suzuki мчался на огромной скорости в сторону Екатеринбурга. На требования ДПС остановиться, он не реагировал. Дорогу пришлось перекрыть грузовиками, чтобы задержать иномарку. У задержанного не было прав, от проверки на опьянение он отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону факт инцидента подтверждают, не уточняя, кто именно был за рулем.
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