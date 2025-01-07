07 января 2025

Челябинская пенсионерка у себя дома прописала 18 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Управление по вопросом миграции УМВД РФ по Тюм.обл. на ул. 50 лет Октября 200б. Тюмень., мигранты, Управление по вопросом миграции УМВД РФ по Тюменской области, ожидание приема в управлении
Все иностранные граждане сняты с миграционного учета, в квартире они не появлялись Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска в собственной квартире по улице Комарова 71-летняя женщина прописала 18 мигрантов. При этом иностранцы в квартире не проживали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейскими установлено, что подозреваемая в 2024 году осуществила четыре факта фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной по улице Комарова. Таким образом, женщина прописала на своей жилплощади 18 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, все иностранные граждане сняты с миграционного учета, в квартире они не появлялись. На пенсионерку заведено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска в собственной квартире по улице Комарова 71-летняя женщина прописала 18 мигрантов. При этом иностранцы в квартире не проживали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейскими установлено, что подозреваемая в 2024 году осуществила четыре факта фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной по улице Комарова. Таким образом, женщина прописала на своей жилплощади 18 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве отметили, все иностранные граждане сняты с миграционного учета, в квартире они не появлялись. На пенсионерку заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...