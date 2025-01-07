Челябинская пенсионерка у себя дома прописала 18 мигрантов

08 января 2025 в 17:36 Размер текста - 17 +

Все иностранные граждане сняты с миграционного учета, в квартире они не появлялись Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска в собственной квартире по улице Комарова 71-летняя женщина прописала 18 мигрантов. При этом иностранцы в квартире не проживали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейскими установлено, что подозреваемая в 2024 году осуществила четыре факта фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной по улице Комарова. Таким образом, женщина прописала на своей жилплощади 18 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве отметили, все иностранные граждане сняты с миграционного учета, в квартире они не появлялись. На пенсионерку заведено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском районе Челябинска в собственной квартире по улице Комарова 71-летняя женщина прописала 18 мигрантов. При этом иностранцы в квартире не проживали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейскими установлено, что подозреваемая в 2024 году осуществила четыре факта фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной по улице Комарова. Таким образом, женщина прописала на своей жилплощади 18 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве отметили, все иностранные граждане сняты с миграционного учета, в квартире они не появлялись. На пенсионерку заведено уголовное дело.