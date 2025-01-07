07 января 2025
06 января 2025

Ямальцев предупреждают о сбоях в трансляции телерадиовещания

РТРС: в Надымском районе могут отключить телевидение и радио
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои возможны в вещании на территории Надымского района
Сбои возможны в вещании на территории Надымского района Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) РТРС предупреждает о временных перерывах в трансляции телерадиовещания в январе. О возможных сбоях в эфирном вещании предупреждает местная администрация.

«В январе на Ямале и в Надымском районе планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. В этот период на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы», — сообщает telegram-канал «Администрация Надымского района».

По данным источника, сбои возможны 14 января, 21 января и 23 января 2025 года в Надыме, а также в поселках Правохеттинский и Пангоды. Перерывы эфирного вещания коснутся первой и второй программ РТРС и «Радио России». В декабре 2024 года сбои в телераоивещании обещали жителям Нового Уренгоя (ЯНАО). 

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В Надымском районе (ЯНАО) РТРС предупреждает о временных перерывах в трансляции телерадиовещания в январе. О возможных сбоях в эфирном вещании предупреждает местная администрация. «В январе на Ямале и в Надымском районе планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. В этот период на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы», — сообщает telegram-канал «Администрация Надымского района». По данным источника, сбои возможны 14 января, 21 января и 23 января 2025 года в Надыме, а также в поселках Правохеттинский и Пангоды. Перерывы эфирного вещания коснутся первой и второй программ РТРС и «Радио России». В декабре 2024 года сбои в телераоивещании обещали жителям Нового Уренгоя (ЯНАО). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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