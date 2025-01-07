Ямальцев предупреждают о сбоях в трансляции телерадиовещания

В Надымском районе (ЯНАО) РТРС предупреждает о временных перерывах в трансляции телерадиовещания в январе. О возможных сбоях в эфирном вещании предупреждает местная администрация.
«В январе на Ямале и в Надымском районе планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. В этот период на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы», — сообщает telegram-канал «Администрация Надымского района».
По данным источника, сбои возможны 14 января, 21 января и 23 января 2025 года в Надыме, а также в поселках Правохеттинский и Пангоды. Перерывы эфирного вещания коснутся первой и второй программ РТРС и «Радио России». В декабре 2024 года сбои в телераоивещании обещали жителям Нового Уренгоя (ЯНАО).
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