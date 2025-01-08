Экономист сообщил о дополнительной индексации пенсий в феврале

В феврале текущего года, в зависимости от уровня инфляции, в России правительство может провести дополнительную индексацию пенсий. Размер доплаты, считает экономист Василий Колташов, составит 5-7%.
«Официальные данные могут поступить в январе <... > Они покажут, что инфляция достаточно высокая <...> Исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию может быть еще на 5-7 процентов», — сказал Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».
С 2025 года, в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, возобновляется индексация выплат, которая была приостановлена с 2016 года. Это изменение затронет около девяти миллионов работающих пенсионеров.
Депутат Госдумы Никита Чаплин 5 января заявил, что процесс произойдет автоматически. По его словам, можно будет обойтись без подачи заявлений в Социальный фонд. Об этом писал RT.
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