Экономист сообщил о дополнительной индексации пенсий в феврале

Экономист Колташов: индексация пенсий в феврале будет зависеть от инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам эксперта, размер индексации будет зависеть от уровня инфляции
По словам эксперта, размер индексации будет зависеть от уровня инфляции Фото:

В феврале текущего года, в зависимости от уровня инфляции, в России правительство может провести  дополнительную индексацию пенсий. Размер доплаты, считает экономист Василий Колташов, составит 5-7%.

«Официальные данные могут поступить в январе <... > Они покажут, что инфляция достаточно высокая <...> Исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию может быть еще на 5-7 процентов», — сказал Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».

С 2025 года, в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, возобновляется индексация выплат, которая была приостановлена с 2016 года. Это изменение затронет около девяти миллионов работающих пенсионеров.

Депутат Госдумы Никита Чаплин 5 января заявил, что процесс произойдет автоматически. По его словам, можно будет обойтись без подачи заявлений в Социальный фонд. Об этом писал RT.

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В феврале текущего года, в зависимости от уровня инфляции, в России правительство может провести  дополнительную индексацию пенсий. Размер доплаты, считает экономист Василий Колташов, составит 5-7%. «Официальные данные могут поступить в январе <... > Они покажут, что инфляция достаточно высокая <...> Исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию может быть еще на 5-7 процентов», — сказал Колташов в эфире радио «Комсомольская правда». С 2025 года, в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, возобновляется индексация выплат, которая была приостановлена с 2016 года. Это изменение затронет около девяти миллионов работающих пенсионеров. Депутат Госдумы Никита Чаплин 5 января заявил, что процесс произойдет автоматически. По его словам, можно будет обойтись без подачи заявлений в Социальный фонд. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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