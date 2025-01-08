Появилось видео огненного рассвета в Лос-Анджелесе из-за ситуации с пожарами

Жители Лос-Анджелеса (США), где сейчас бушуют лесные пожары. сняли на камеру смартфонов огненный рассвет. Соответствующие кадры появились на просторах интернета.
Дым от лесных пожаров, охвативших территорию более 1300 гектаров, закрыл небо города. В штате было введено чрезвычайное положение.
В Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар. Из-за сильных ветров и продолжающейся засухи огонь приближается к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные американские знаменитости.
Без электричества остались около 250 тысяч жителей. Жителей эвакуируют.
Примерно 120 000 жилых и инфраструктурных объектов в шести округах Южной Калифорнии из-за пожаров остались без электроснабжения. По последним данным, площадь земли, охваченная пожаром, превышает 2 000 гектаров.
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