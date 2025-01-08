В Лос-Анджелесе вспыхнули лесные пожары, наносящие ущерб домам местных жителей. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра отсутствия осадков. Пламя охватило более 1,3 тысячи гектаров, угрожая множеству людей, в том числе голливудским звездам. Власти объявили чрезвычайное положение. О том как в США борются с природной стихией — в фоторепортаже URA.RU.
Причина возгораний
В Лос-Анджелесе вновь бушуют лесные пожары, ставшие настоящим бедствием для местных жителей. Пожар, который начался 7 января, вызван сочетанием нескольких факторов, среди которых наиболее значительными являются сильный ветер и засуха. За последние полгода в Лос-Анджелесе выпало всего четыре миллиметра осадков, что создало идеальные условия для быстрого распространения огня.
Ураган Санта-Ана, принесший мощные порывы ветра, достигал скорости до 130 километров в час, что способствовало дальнейшему раздуванию пламени. Специалисты отмечают, что подобные условия — это следствие прогрессирующего изменения климата, которое вносит коррективы в привычный ритм жизни американских граждан.
Площадь распространения огня
Согласно информации, предоставленной различными новостными агентствами, пожар охватил уже более 1,3 тысячи гектаров земли, угрожая десяти тысячам домохозяйств и 13 тысячам строений. Элита Лос-Анджелеса, проживающая в районе Пасифик-Палисейдс, находится в состоянии тревоги, так как популярные среди звезд районы становятся мишенью для бушующего огня. Власти объявили чрезвычайное положение. Пожарным командам, борющимся с огнем, трудно работать из-за специфики местного рельефа — холмистая местность и узкие дороги значительно замедляют процесс тушения.
Без электричества остались около 250 тысяч жителей, и эвакуация стала настоящим хаосом. Дороги заполнены автомобилями, жители бросают свои машины и убегают пешком, стремясь спастись от приближающегося огня. Силы пожарных службы продолжают активно привлекать все имеющиеся ресурсы.
Горят дома звезд
Среди тех, кто оказался в зоне бедствия, — известные голливудские звезды, такие как Том Хэнкс, Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер и Брэдли Купер. В их домах, расположенных в престижном районе Пасифик-Палисейдс, опасность огненной стихии становится особенно актуальной, и многие знаменитости делятся видео с происшествиями в социальных сетях, призывая к эвакуации. Актер Джеймс Вудс, который также был вынужден покинуть свой дом, сообщает о том, что на их улице многие дома уже сгорели.
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