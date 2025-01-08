В Запорожье на территории, подконтрольной Киеву, атакован оборонный завод «Мотор Сич», который в 2021 году незаконно национализировал у китайской компании президент Украины Владимир Зеленский. Кадры удара сняли очевидцы. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«На украинский оборонный завод „Мотор Сич“ упала фугасная авиабомба с модулем управления и корректировки, в результате чего начался пожар в производственных помещениях. Мощный взрыв был зафиксирован автомобильным видеорегистратором», — пишут военкоры в своем telegram-канале.
Местные власти подтвердили, что произошло попадание в объект промышленной инфраструктуры. «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» также не смогла привлечь западных партнеров после отказа от сотрудничества с Россией.
В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Однако 24 марта 2021 года президент Зеленский подписал указ о национализации завода, что привело к тому, что китайские инвесторы подали в суд на украинские власти, включая СНБО и СБУ. Министерство иностранных дел Китая также потребовало от Украины учесть интересы своих инвесторов. В итоге, 29 ноября китайская сторона подала иск в арбитражный суд в Гааге на сумму 4,5 миллиарда долларов.
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