Власти города ЯНАО сделали заявление из-за ситуации с питьевой водой

В Губкинском (ЯНАО) для восстановления качества питьевой воды проводится ее естественное замещение в распределительных сетях. Глава города Андрей Бандурко в соцсети заявил, что контроль качества проводится ежечасно и динамика изменений — положительная.
«Уже производится естественное замещение воды в распределительных сетях холодного водоснабжения. Контроль качества воды осуществляется ежечасно. Динамика изменения показателей качества — положительная.», — сообщил Бандурко после оперативного совещания в своем telegram-канале.
Он отметил, что сейчас показатели воды на водоочистных сооружениях находятся в норме. На пролив идет вода на магистральных и внутриквартальных сетях.
В городском Управлении образования сообщили, что 9 и 10 января занятия у школьников, за исключением Пурпе и Пурпе-1, будут проводиться в дистанционном режиме. Родителей дошкольников просят не переживать — в детский садах обеспечен запас воды для приготовления пищи, питания и гигиены детей.
Жалобы на едкий запах от питьевой воды в кранах появились от жителей Губкинского в соцсетях накануне. Незамедлительно к проблеме подключился Роспотребнадзор и местные власти. Оперативно организован подвоз питьевой воды и проведены необходимые исследования.
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