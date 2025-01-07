07 января 2025

Власти города ЯНАО сделали заявление из-за ситуации с питьевой водой

В Губкинском проводится ежечасный контроль за состоянием питьевой воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежечасно проводится контроль проб питьевой воды
Ежечасно проводится контроль проб питьевой воды Фото:

В Губкинском (ЯНАО) для восстановления качества питьевой воды проводится ее естественное замещение в распределительных сетях. Глава города Андрей Бандурко в соцсети заявил, что контроль качества проводится ежечасно и динамика изменений — положительная.

«Уже производится естественное замещение воды в распределительных сетях холодного водоснабжения. Контроль качества воды осуществляется ежечасно. Динамика изменения показателей качества — положительная.», — сообщил Бандурко после оперативного совещания в своем telegram-канале.

Он отметил, что сейчас показатели воды на водоочистных сооружениях находятся в норме. На пролив идет вода на магистральных и внутриквартальных сетях.

В городском Управлении образования сообщили, что 9 и 10 января занятия у школьников, за исключением Пурпе и Пурпе-1, будут проводиться в дистанционном режиме. Родителей дошкольников просят не переживать — в детский садах обеспечен запас воды для приготовления пищи, питания и гигиены детей.

Жалобы на едкий запах от питьевой воды в кранах появились от жителей Губкинского в соцсетях накануне. Незамедлительно к проблеме подключился Роспотребнадзор и местные власти. Оперативно организован подвоз питьевой воды и проведены необходимые исследования.

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В Губкинском (ЯНАО) для восстановления качества питьевой воды проводится ее естественное замещение в распределительных сетях. Глава города Андрей Бандурко в соцсети заявил, что контроль качества проводится ежечасно и динамика изменений — положительная. «Уже производится естественное замещение воды в распределительных сетях холодного водоснабжения. Контроль качества воды осуществляется ежечасно. Динамика изменения показателей качества — положительная.», — сообщил Бандурко после оперативного совещания в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас показатели воды на водоочистных сооружениях находятся в норме. На пролив идет вода на магистральных и внутриквартальных сетях. В городском Управлении образования сообщили, что 9 и 10 января занятия у школьников, за исключением Пурпе и Пурпе-1, будут проводиться в дистанционном режиме. Родителей дошкольников просят не переживать — в детский садах обеспечен запас воды для приготовления пищи, питания и гигиены детей. Жалобы на едкий запах от питьевой воды в кранах появились от жителей Губкинского в соцсетях накануне. Незамедлительно к проблеме подключился Роспотребнадзор и местные власти. Оперативно организован подвоз питьевой воды и проведены необходимые исследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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