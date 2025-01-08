Спасатели помогли вызволить водителя из поврежденной машины
В Сургуте (ХМАО) вечером 8 января на улице Индустриальной столкнулись два легковых автомобиля. По сообщениям очевидцев, одного из водителей зажало в поврежденном автомобиле.
«В Сургуте на Индустриальной столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие — одного из них зажало в автомобиле», — сообщает telegram-канал «SiTV».
Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС освободили водителя. Причины и обстоятельства случившегося не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
Спасатели вызволили водителя из поврежденного авто
Причины ДТП не уточняются
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