08 января 2025
07 января 2025
06 января 2025

В ХМАО водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели помогли вызволить водителя из поврежденной машины
Спасатели помогли вызволить водителя из поврежденной машины Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 8 января на улице Индустриальной столкнулись два легковых автомобиля. По сообщениям очевидцев, одного из водителей зажало в поврежденном автомобиле.

«В Сургуте на Индустриальной столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие — одного из них зажало в автомобиле», — сообщает telegram-канал «SiTV».

Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС освободили водителя. Причины и обстоятельства случившегося не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.

Спасатели вызволили водителя из поврежденного авто
Спасатели вызволили водителя из поврежденного авто
Фото:
Причины ДТП не уточняются
Причины ДТП не уточняются
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) вечером 8 января на улице Индустриальной столкнулись два легковых автомобиля. По сообщениям очевидцев, одного из водителей зажало в поврежденном автомобиле. «В Сургуте на Индустриальной столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие — одного из них зажало в автомобиле», — сообщает telegram-канал «SiTV». Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС освободили водителя. Причины и обстоятельства случившегося не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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