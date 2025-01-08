08 января 2025
07 января 2025

Челябинская девочка спасла семью от гибели на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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В Златоусте 12-летняя школьница увидела огонь и предупредила отца
В Златоусте 12-летняя школьница увидела огонь и предупредила отца Фото:

В Златоусте Челябинской области 12-летняя девочка спасла семью, увидев как пламя подбирается к дому. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

«Пламя от надворной постройки подбиралось к частному дому. Девочка увидела и предупредила папу. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей», — пишет пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале. 

В ведомстве отмечают, что благодаря бдительности школьницы, никто не пострадал. Пожар на 78 квадратных метрах потушили с помощью шести единиц техники. Причина — короткое замыкание проводки.

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В Златоусте Челябинской области 12-летняя девочка спасла семью, увидев как пламя подбирается к дому. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.  «Пламя от надворной постройки подбиралось к частному дому. Девочка увидела и предупредила папу. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей», — пишет пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале.  В ведомстве отмечают, что благодаря бдительности школьницы, никто не пострадал. Пожар на 78 квадратных метрах потушили с помощью шести единиц техники. Причина — короткое замыкание проводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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