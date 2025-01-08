Челябинская девочка спасла семью от гибели на пожаре

В Златоусте Челябинской области 12-летняя девочка спасла семью, увидев как пламя подбирается к дому. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пламя от надворной постройки подбиралось к частному дому. Девочка увидела и предупредила папу. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей», — пишет пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале.
В ведомстве отмечают, что благодаря бдительности школьницы, никто не пострадал. Пожар на 78 квадратных метрах потушили с помощью шести единиц техники. Причина — короткое замыкание проводки.
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