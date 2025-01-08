08 января 2025
07 января 2025

В Тюмени на пять часов задержан вылет рейса в Египет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет должен вылететь 9 января в 8:00
Самолет должен вылететь 9 января в 8:00 Фото:

Рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени в Шарм Эль Шейх (Египет) перенесен 9 января на пять часов. Информация сообщается на онлайн-табло Рощино.

«Вылет самолета авиакомпании Azur Air по маршруту Тюмень — Шарм Эль Шейх 9 января задерживается. Врем вылета по расписанию 3:00, расчетное время — 8:00», — следует из данных онлайн-табло тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна.

Задержка рейса вызвана поздним прибытием самолета
Задержка рейса вызвана поздним прибытием самолета
Фото:

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Рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени в Шарм Эль Шейх (Египет) перенесен 9 января на пять часов. Информация сообщается на онлайн-табло Рощино. «Вылет самолета авиакомпании Azur Air по маршруту Тюмень — Шарм Эль Шейх 9 января задерживается. Врем вылета по расписанию 3:00, расчетное время — 8:00», — следует из данных онлайн-табло тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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