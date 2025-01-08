Самолет должен вылететь 9 января в 8:00
Рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени в Шарм Эль Шейх (Египет) перенесен 9 января на пять часов. Информация сообщается на онлайн-табло Рощино.
«Вылет самолета авиакомпании Azur Air по маршруту Тюмень — Шарм Эль Шейх 9 января задерживается. Врем вылета по расписанию 3:00, расчетное время — 8:00», — следует из данных онлайн-табло тюменского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна.
Задержка рейса вызвана поздним прибытием самолета
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