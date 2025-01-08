08 января 2025

Собчак обратилась к Симоньян после новости о клинической смерти мужа

Собчак о клинической смерти мужа Симоньян: пусть жизнь победит смерть
© Служба новостей «URA.RU»
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Собчак заявила, что лично не знает Тиграна, но знает как его любит Симоньян
Собчак заявила, что лично не знает Тиграна, но знает как его любит Симоньян Фото:

Журналистка Ксения Собчак посочувствовала главреду RT Маргарите Симоньян после сообщения о том, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Соответствующий пост опубликован в ее telegram-канале.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время... Пусть жизнь победит смерть», — написала Собчак, приложив ссылку на пост главреда RT.

Ранее Симоньян сообщила о том, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. По ее словам, она до последнего не хотела высказываться по поводу семейной трагедии, но столкнулась со звонками репортеров. 

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Журналистка Ксения Собчак посочувствовала главреду RT Маргарите Симоньян после сообщения о том, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Соответствующий пост опубликован в ее telegram-канале. «Я не знаю лично Тиграна, но знаю что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время... Пусть жизнь победит смерть», — написала Собчак, приложив ссылку на пост главреда RT. Ранее Симоньян сообщила о том, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. По ее словам, она до последнего не хотела высказываться по поводу семейной трагедии, но столкнулась со звонками репортеров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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