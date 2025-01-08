Собчак обратилась к Симоньян после новости о клинической смерти мужа

Журналистка Ксения Собчак посочувствовала главреду RT Маргарите Симоньян после сообщения о том, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Соответствующий пост опубликован в ее telegram-канале.
«Я не знаю лично Тиграна, но знаю что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время... Пусть жизнь победит смерть», — написала Собчак, приложив ссылку на пост главреда RT.
Ранее Симоньян сообщила о том, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. По ее словам, она до последнего не хотела высказываться по поводу семейной трагедии, но столкнулась со звонками репортеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.