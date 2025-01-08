В ХМАО ученики начальной школы останутся дома из-за морозов

В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников с 1-й по 4-й классы, обучающихся в первую смену, 9 января отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 9 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -31,5 градуса. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Отмена занятий коснулась школьников Белоярского, Березово, Талинки. Также дома останутся ученики следующих поселений: Полноват, Ванзеват, Казым, Теги, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Карымкары, Комсомольский, Лыхма и Теги.
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