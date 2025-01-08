08 января 2025
07 января 2025
06 января 2025

В ХМАО ученики начальной школы останутся дома из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отмена занятий коснулась учеников с 1 по 4 классы
Отмена занятий коснулась учеников с 1 по 4 классы Фото:

В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников с 1-й по 4-й классы, обучающихся в первую смену, 9 января отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 9 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -31,5 градуса. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Отмена занятий коснулась школьников Белоярского, Березово, Талинки. Также дома останутся ученики следующих поселений: Полноват, Ванзеват, Казым, Теги, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Карымкары, Комсомольский, Лыхма и Теги.

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В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников с 1-й по 4-й классы, обучающихся в первую смену, 9 января отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 9 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -31,5 градуса. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Отмена занятий коснулась школьников Белоярского, Березово, Талинки. Также дома останутся ученики следующих поселений: Полноват, Ванзеват, Казым, Теги, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Карымкары, Комсомольский, Лыхма и Теги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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