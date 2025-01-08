В Перми побит температурный рекорд 1918 года

В Перми 9 января погода установила рекорд тепла. По данным метеорологов, минувшей ночью температура воздуха повышалась до +0,7 градуса. Последний раз почти также тепло в этот день было более 100 лет назад.
«На фоне выноса теплого воздуха со стороны Средиземного моря в Пермском крае отмечается очередная, уже третья в нынешнем январе оттепель. В Перми температура воздуха ночью повышалась до +0,7. Установлен первый в этом году суточный рекорд тепла. Ранее суточный максимум для 9 января составлял +0,5 градуса, он сохранялся более 100 лет — с 1918 года», — сообщает ГИС центр ПГНИУ в Telegram.
По количеству оттепелей январь 2025 года тоже бьет рекорды. Синоптики ожидают следующую ужу 11-12 числа. В итоге дней с оттепелью в январе станет больше, чем в январе 2020 года, когда их было три.
Снегопад в Перми продлится до вечера. Синоптики отмечают, что именно на вечерние часы придется его пик. До утра пятницы в Перми может выпасть еще до 10 мм осадков, то есть недельная норма.
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