08 января 2025

В Перми побит температурный рекорд 1918 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с теплом на Пермь обрушился снегопад
Вместе с теплом на Пермь обрушился снегопад Фото:

В Перми 9 января погода установила рекорд тепла. По данным метеорологов, минувшей ночью температура воздуха повышалась до +0,7 градуса. Последний раз почти также тепло в этот день было более 100 лет назад.

«На фоне выноса теплого воздуха со стороны Средиземного моря в Пермском крае отмечается очередная, уже третья в нынешнем январе оттепель. В Перми температура воздуха ночью повышалась до +0,7. Установлен первый в этом году суточный рекорд тепла. Ранее суточный максимум для 9 января составлял +0,5 градуса, он сохранялся более 100 лет — с 1918 года», — сообщает ГИС центр ПГНИУ в Telegram.

По количеству оттепелей январь 2025 года тоже бьет рекорды. Синоптики ожидают следующую ужу 11-12 числа. В итоге дней с оттепелью в январе станет больше, чем в январе 2020 года, когда их было три.

Снегопад в Перми продлится до вечера. Синоптики отмечают, что именно на вечерние часы придется его пик. До утра пятницы в Перми может выпасть еще до 10 мм осадков, то есть недельная норма.

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В Перми 9 января погода установила рекорд тепла. По данным метеорологов, минувшей ночью температура воздуха повышалась до +0,7 градуса. Последний раз почти также тепло в этот день было более 100 лет назад. «На фоне выноса теплого воздуха со стороны Средиземного моря в Пермском крае отмечается очередная, уже третья в нынешнем январе оттепель. В Перми температура воздуха ночью повышалась до +0,7. Установлен первый в этом году суточный рекорд тепла. Ранее суточный максимум для 9 января составлял +0,5 градуса, он сохранялся более 100 лет — с 1918 года», — сообщает ГИС центр ПГНИУ в Telegram. По количеству оттепелей январь 2025 года тоже бьет рекорды. Синоптики ожидают следующую ужу 11-12 числа. В итоге дней с оттепелью в январе станет больше, чем в январе 2020 года, когда их было три. Снегопад в Перми продлится до вечера. Синоптики отмечают, что именно на вечерние часы придется его пик. До утра пятницы в Перми может выпасть еще до 10 мм осадков, то есть недельная норма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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