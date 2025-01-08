Обдорская гимназия в Салехарде потратит 10 млн на новую охрану

Обдорская гимназия в Салехарде потратит 10 миллионов на новый контракт с охранным предприятием. О планируемом изменении в элитной школе ямальской столицы сообщает портал «Госзакупки».
«Охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — сообщается в перечне обязанностей документа контракта нового охранного предприятия. Помимо этого, на месте должен осуществляться пропускной режим.
Охранникам предоставят спецсредства (резиновая палка, электрический фонарь и металлодетектор) и радиосвязь. При этом, новая организация должна консультировать руководство гимназии по вопросам усиления безопасности в учреждении. В планах у заказчика начать исполнение контракта с 1 февраля, он будет действовать до 31 января 2026 года.
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