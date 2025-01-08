08 января 2025
07 января 2025

Обдорская гимназия в Салехарде потратит 10 млн на новую охрану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый контракт планируют заключить на год, архивное фото
Новый контракт планируют заключить на год, архивное фото Фото:

Обдорская гимназия в Салехарде потратит 10 миллионов на новый контракт с охранным предприятием. О планируемом изменении в элитной школе ямальской столицы сообщает портал «Госзакупки».

«Охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — сообщается в перечне обязанностей документа контракта нового охранного предприятия. Помимо этого, на месте должен осуществляться пропускной режим.

Охранникам предоставят спецсредства (резиновая палка, электрический фонарь и металлодетектор) и радиосвязь. При этом, новая организация должна консультировать руководство гимназии по вопросам усиления безопасности в учреждении. В планах у заказчика начать исполнение контракта с 1 февраля, он будет действовать до 31 января 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обдорская гимназия в Салехарде потратит 10 миллионов на новый контракт с охранным предприятием. О планируемом изменении в элитной школе ямальской столицы сообщает портал «Госзакупки». «Охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — сообщается в перечне обязанностей документа контракта нового охранного предприятия. Помимо этого, на месте должен осуществляться пропускной режим. Охранникам предоставят спецсредства (резиновая палка, электрический фонарь и металлодетектор) и радиосвязь. При этом, новая организация должна консультировать руководство гимназии по вопросам усиления безопасности в учреждении. В планах у заказчика начать исполнение контракта с 1 февраля, он будет действовать до 31 января 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...