В тюменском СНТ при пожаре погиб человек

Возгорание произошло в частном доме в 7 утра 9 января
В тюменском СНТ «Текстильщик» при пожаре в деревянном доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло рано утром.
«9 января 2025 года в седьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюмень, СНТ „Текстильщик“, улица Солнечная. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщили в ведомстве.
На момент прибытия спасателей, огнем охватило весь деревянный дом. На месте работала 13 пожарных.
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