08 января 2025
07 января 2025

В тюменском СНТ при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло в частном доме в 7 утра 9 января
Возгорание произошло в частном доме в 7 утра 9 января Фото:

В тюменском СНТ «Текстильщик» при пожаре в деревянном доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло рано утром.

«9 января 2025 года в седьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюмень, СНТ „Текстильщик“, улица Солнечная. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщили в ведомстве.

На момент прибытия спасателей, огнем охватило весь деревянный дом. На месте работала 13 пожарных.

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В тюменском СНТ «Текстильщик» при пожаре в деревянном доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло рано утром. «9 января 2025 года в седьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюмень, СНТ „Текстильщик“, улица Солнечная. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщили в ведомстве. На момент прибытия спасателей, огнем охватило весь деревянный дом. На месте работала 13 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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