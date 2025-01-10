Как на родине Деда Мороза делают мировые шедевры из уральского серебра. Фото

В Великом Устюге вручную изготавливают ювелирные изделия из кыштымского серебра

10 января 2025 в 14:17 Размер текста - 17 +

На заводе «Северная Чернь» существует несколько категорий мастеров Фото: Андрей Фомин Город Великий Устюг славится не только тем, что является родиной Деда Мороза, но и центром особенного промысла — чернения по серебру. С 1930-х годов это ремесло сосредоточено на заводе «Северная Чернь». Сырье для изделий поступает из Челябинской области. Журналист URA.RU отправилась из Екатеринбурга на вотчину главного сказочного персонажа русского Нового года и своими глазами увидела, как мастера вручную создают произведения искусства. История завода «Северная Чернь» Великоустюгская чернь впервые упоминается в 1683 году. В XVIII веке ремесло достигло своего расцвета, привлекая мастеров со всей России. Однако в XIX веке под влиянием исторических изменений оно стало приходить в упадок. Ситуация изменилась в XX веке благодаря Михаилу Чиркову, который обучил молодых мастеров и способствовал возрождению черневого искусства. В 1933 году мастера объединились в артель «Северная Чернь» и начали активно производить ювелирные изделия. Мастера изготавливают изделия вручную Автор фото: Андрей Фомин С присоединением Евстафия Шильниковского, выпускника Петербургской академии художеств, качество продукции значительно возросло. Его профессионализм и новые подходы к оформлению изделий сделали их уникальными и привлекли внимание коллекционеров. В результате великоустюгское черневое серебро снова обрело популярность на международной арене. Вершиной успеха артели стало получение Большой Золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1937 году за серию посуды с рисунками на сказочную тематику А.С. Пушкина. Эти произведения продемонстрировали высочайшее мастерство и уникальное наследие русской культуры. В 1960 году артель была трансформирована в фабрику, а в 1973 году преобразована в завод, ныне известный как ЗАО «Северная Чернь». Это предприятие по-прежнему играет значительную роль на рынке ювелирных изделий. Оно производит продукцию из серебра 999 пробы, которое добывается на Кыштымском медеэлектролитном заводе, где из отходов медных катодов извлекается драгоценный металл. После очистки серебро в виде гранул отправляется в Устюг, где его переплавляют в слитки. Изготовленные из этих слитков ювелирные изделия, посуда с изящными узорами и иконы отличаются высоким качеством. Как создаются шедевры великоустюгской черни На заводе делают столовые предметы Автор фото: Андрей Фомин Чернение — это уникальное искусство, объединяющее ювелирное мастерство и художественное выражение. Процесс включает нанесение рисунков на серебряные изделия, придавая им особый стиль и подчеркивая красоту металла. Специальные соединения заполняют углубления орнамента, делая его более выразительным и устойчивым к износу. Завершает процесс обжиг и полировка, придающие изделию блеск и акцентирующие детали. Прежде чем серебро становится произведением искусства, оно проходит несколько этапов обработки. Для столовых приборов используется штамповка, позволяющая точно формировать детали из листового серебра, что требует высокой квалификации мастеров. Для сложных объемных предметов применяется ротационная вытяжка, которая создает полые заготовки нужной формы. Эта стадия важна для гармоничности и эстетики изделия. Далее все элементы шлифуются, обезжириваются и соединяются с помощью серебряной пайки. На предприятии ежегодно производится около тысячи изделий Автор фото: Андрей Фомин Настоящее преображение происходит на этапе гравировки, где художник переносит рисунок на поверхность изделия. Каждая линия требует тщательной обработки, превращая обычный металл в уникальное произведение искусства. Эта работа требует не только физической силы, но и утонченного чувства вкуса, ведь именно в этих металлических канавках будет впоследствии заключена чернь, добавляющая глубину и выразительность. На заводе «Северная Чернь» существует шесть категорий мастерства, начиная с новичков, которые занимаются гравировкой мелких предметов. По мере набора опыта работники могут продвигаться к более сложным проектам. Шестой разряд, доступный лишь немногим, представляет собой вершину мастерства и связан с уникальными изделиями, создаваемыми в экспериментальном цеху. Изделия завода можно приобрести в двух фирменных магазинах: один расположен на территории завода, а другой — в резиденции Деда Мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Город Великий Устюг славится не только тем, что является родиной Деда Мороза, но и центром особенного промысла — чернения по серебру. С 1930-х годов это ремесло сосредоточено на заводе «Северная Чернь». Сырье для изделий поступает из Челябинской области. Журналист URA.RU отправилась из Екатеринбурга на вотчину главного сказочного персонажа русского Нового года и своими глазами увидела, как мастера вручную создают произведения искусства. Великоустюгская чернь впервые упоминается в 1683 году. В XVIII веке ремесло достигло своего расцвета, привлекая мастеров со всей России. Однако в XIX веке под влиянием исторических изменений оно стало приходить в упадок. Ситуация изменилась в XX веке благодаря Михаилу Чиркову, который обучил молодых мастеров и способствовал возрождению черневого искусства. В 1933 году мастера объединились в артель «Северная Чернь» и начали активно производить ювелирные изделия. С присоединением Евстафия Шильниковского, выпускника Петербургской академии художеств, качество продукции значительно возросло. Его профессионализм и новые подходы к оформлению изделий сделали их уникальными и привлекли внимание коллекционеров. В результате великоустюгское черневое серебро снова обрело популярность на международной арене. Вершиной успеха артели стало получение Большой Золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1937 году за серию посуды с рисунками на сказочную тематику А.С. Пушкина. Эти произведения продемонстрировали высочайшее мастерство и уникальное наследие русской культуры. В 1960 году артель была трансформирована в фабрику, а в 1973 году преобразована в завод, ныне известный как ЗАО «Северная Чернь». Это предприятие по-прежнему играет значительную роль на рынке ювелирных изделий. Оно производит продукцию из серебра 999 пробы, которое добывается на Кыштымском медеэлектролитном заводе, где из отходов медных катодов извлекается драгоценный металл. После очистки серебро в виде гранул отправляется в Устюг, где его переплавляют в слитки. Изготовленные из этих слитков ювелирные изделия, посуда с изящными узорами и иконы отличаются высоким качеством. Чернение — это уникальное искусство, объединяющее ювелирное мастерство и художественное выражение. Процесс включает нанесение рисунков на серебряные изделия, придавая им особый стиль и подчеркивая красоту металла. Специальные соединения заполняют углубления орнамента, делая его более выразительным и устойчивым к износу. Завершает процесс обжиг и полировка, придающие изделию блеск и акцентирующие детали. Прежде чем серебро становится произведением искусства, оно проходит несколько этапов обработки. Для столовых приборов используется штамповка, позволяющая точно формировать детали из листового серебра, что требует высокой квалификации мастеров. Для сложных объемных предметов применяется ротационная вытяжка, которая создает полые заготовки нужной формы. Эта стадия важна для гармоничности и эстетики изделия. Далее все элементы шлифуются, обезжириваются и соединяются с помощью серебряной пайки. Настоящее преображение происходит на этапе гравировки, где художник переносит рисунок на поверхность изделия. Каждая линия требует тщательной обработки, превращая обычный металл в уникальное произведение искусства. Эта работа требует не только физической силы, но и утонченного чувства вкуса, ведь именно в этих металлических канавках будет впоследствии заключена чернь, добавляющая глубину и выразительность. На заводе «Северная Чернь» существует шесть категорий мастерства, начиная с новичков, которые занимаются гравировкой мелких предметов. По мере набора опыта работники могут продвигаться к более сложным проектам. Шестой разряд, доступный лишь немногим, представляет собой вершину мастерства и связан с уникальными изделиями, создаваемыми в экспериментальном цеху. Изделия завода можно приобрести в двух фирменных магазинах: один расположен на территории завода, а другой — в резиденции Деда Мороза.