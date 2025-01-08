Ледовый городок и каток в центре Екатеринбурга приняли почти 200 тысяч человек

За новогодние праздники ледовый городок в Историческом сквере и каток на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили более 180 тысяч человек. Итоговые показатели будут подсчитаны позже, так как обе локации продолжают работать, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Ледовый городок в Историческом сквере посетило более 140 тысяч человек, каток на площади 1905 года — свыше 40 тысяч», — написал Орлов. Он отметил, что горожане ежедневно оставляют положительные отзывы по поводу идеи разместить две крупные новогодние площадки в центре Екатеринбурга.
Открытие ледового городка состоялось 27 декабря. Попасть туда можно с двух входов — со стороны колледжа им. Ползунова и памятника Татищеву и де Геннину. Площадка будет открыта до 19 января. Главный каток города стал доступен для посетителей 21 декабря, он проработает до середины февраля.
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