Ледовый городок и каток в центре Екатеринбурга приняли почти 200 тысяч человек

Горожане оценили главные новогодние площадки в центре Екатеринбурга Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

За новогодние праздники ледовый городок в Историческом сквере и каток на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили более 180 тысяч человек. Итоговые показатели будут подсчитаны позже, так как обе локации продолжают работать, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Ледовый городок в Историческом сквере посетило более 140 тысяч человек, каток на площади 1905 года — свыше 40 тысяч», — написал Орлов. Он отметил, что горожане ежедневно оставляют положительные отзывы по поводу идеи разместить две крупные новогодние площадки в центре Екатеринбурга.

Открытие ледового городка состоялось 27 декабря. Попасть туда можно с двух входов — со стороны колледжа им. Ползунова и памятника Татищеву и де Геннину. Площадка будет открыта до 19 января. Главный каток города стал доступен для посетителей 21 декабря, он проработает до середины февраля.