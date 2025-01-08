Участок северного полукольца ЕКАД расширят до шести полос

09 января 2025 в 11:49 Размер текста - 17 +

Реконструкция трассы разбита на четыре этапа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строители начнут расширять до шести полос участок северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт, в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы, рассказали в департаменте информполитики региона. «Работы стартуют на восточном участке дороги — с 10 по 24 километр. Его реконструкция разбита на четыре этапа. В ходе первого этапа будет обновлен участок протяженностью 2,6 километра к северу от пересечения ЕКАД с автодорогой Екатеринбург — Тюмень. Здесь будет шесть полос движения», — следует из сообщения. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час. Для пешеходов дорожники предусмотрели обустройство 1,5 километра тротуаров, а для садоводов построят две автобусные остановки. Расширение участка ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному завершили в декабре 2024-го, хотя планировали на год позже. На реконструкцию объекта из федерального бюджета было выделено более 350 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строители начнут расширять до шести полос участок северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт, в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы, рассказали в департаменте информполитики региона. «Работы стартуют на восточном участке дороги — с 10 по 24 километр. Его реконструкция разбита на четыре этапа. В ходе первого этапа будет обновлен участок протяженностью 2,6 километра к северу от пересечения ЕКАД с автодорогой Екатеринбург — Тюмень. Здесь будет шесть полос движения», — следует из сообщения. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час. Для пешеходов дорожники предусмотрели обустройство 1,5 километра тротуаров, а для садоводов построят две автобусные остановки. Расширение участка ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному завершили в декабре 2024-го, хотя планировали на год позже. На реконструкцию объекта из федерального бюджета было выделено более 350 миллионов рублей.