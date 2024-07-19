ЕКАД расширяют до шести полос, а работы завершат на год раньше

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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, асфальтовое покрытие, ремонт дороги, дорога
Участок будет готов в декабре 2025-го Фото:

Расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до шести полос от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному завершат к концу 2024 года, хотя планировалось в декабре 2025-го. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«К „экватору“ дорожного сезона техническая готовность объекта составила 57%. Здесь завершается укладка асфальтобетонного покрытия на двух полосах движения протяженностью девять километров. На участке уже установлено 90% опор искусственного освещения и 71% парапетного ограждения», — пояснили в правительстве.

На обновляемом участке установят площадку для отдыха, где расположатся беседка, островки безопасности, эстакада для ремонта автомобилей и мусорные контейнеры. Под локацию отведено более пяти тысяч квадратных метров.

В 2024 году дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог в Свердловской области. На эти цели будет выделено почти два миллиарда рублей. Работы будут проходить на 35 участках. Главный объект — строительство второй очереди на ЕКАД в промежутке Пермь — Екатеринбург.

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Расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до шести полос от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному завершат к концу 2024 года, хотя планировалось в декабре 2025-го. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «К „экватору“ дорожного сезона техническая готовность объекта составила 57%. Здесь завершается укладка асфальтобетонного покрытия на двух полосах движения протяженностью девять километров. На участке уже установлено 90% опор искусственного освещения и 71% парапетного ограждения», — пояснили в правительстве. На обновляемом участке установят площадку для отдыха, где расположатся беседка, островки безопасности, эстакада для ремонта автомобилей и мусорные контейнеры. Под локацию отведено более пяти тысяч квадратных метров. В 2024 году дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог в Свердловской области. На эти цели будет выделено почти два миллиарда рублей. Работы будут проходить на 35 участках. Главный объект — строительство второй очереди на ЕКАД в промежутке Пермь — Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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