В челябинском ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных

В Челябинске самыми популярными именами за 2024 год среди новорожденных стали София и Михаил. В рейтинг также Анна, Артем, Ева и Александр, сообщили URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
«За 2024 год в Челябинске самыми популярными именами девочек стали София, Анна, Ева, Мария и Виктория. Среди мальчиков — Михаил, Артем, Александр, Лев и Матвей», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.
В Магнитогорске, втором по величине городе региона, на первом месте среди женских оказалось имя Ева. Следом — София, Варвара, Анна и Мария. У родителей мальчиков популярностью пользовались имена Михаил, Матвей, Тимофей, Артем и Мирон.
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