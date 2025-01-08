08 января 2025

В челябинском ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных

В Челябинске самыми популярными именами новорожденных стали София и Михаил
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске за 2024 год девочек чаще всего называли именем София, мальчиков - Михаил
В Челябинске за 2024 год девочек чаще всего называли именем София, мальчиков - Михаил Фото:

В Челябинске самыми популярными именами за 2024 год среди новорожденных стали София и Михаил. В рейтинг также Анна, Артем, Ева и Александр, сообщили URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.

«За 2024 год в Челябинске самыми популярными именами девочек стали София, Анна, Ева, Мария и Виктория. Среди мальчиков — Михаил, Артем, Александр, Лев и Матвей», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.

В Магнитогорске, втором по величине городе региона, на первом месте среди женских оказалось имя Ева. Следом — София, Варвара, Анна и Мария. У родителей мальчиков популярностью пользовались имена Михаил, Матвей, Тимофей, Артем и Мирон.

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В Челябинске самыми популярными именами за 2024 год среди новорожденных стали София и Михаил. В рейтинг также Анна, Артем, Ева и Александр, сообщили URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона. «За 2024 год в Челябинске самыми популярными именами девочек стали София, Анна, Ева, Мария и Виктория. Среди мальчиков — Михаил, Артем, Александр, Лев и Матвей», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. В Магнитогорске, втором по величине городе региона, на первом месте среди женских оказалось имя Ева. Следом — София, Варвара, Анна и Мария. У родителей мальчиков популярностью пользовались имена Михаил, Матвей, Тимофей, Артем и Мирон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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