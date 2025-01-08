Ямальского врача из санавиации Наталью Костенко уволили 8 января. Девушка поделилась с URA.RU видеофайлом встречи с сотрудниками Салехардской окружной клинической больницы. Причиной увольнения стал простой на рабочем месте, однако Костенко отметила, что не смогла выйти на работу, так как ей не предоставили спецформу.
«У нас было проведено служебное расследование об отсутствии вас (имеется в виду Наталья Костенко, — прим. ред.) на рабочем месте с 8:20 часов утра по 13 часов и с 18:50 до 00:00 часов 19 декабря. А также с 00:00 часов до 4 часов утра и с 4 часов утра до 8 часов утра 20 декабря. По результатам служебного расследования было принято решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения», — сообщил представитель СОКБ Наталье Костенко 8 января во время подписания приказа об увольнении — видео имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Общий медицинский стаж работы Натальи Костенко — 12 лет. Она сообщила, что руководство СОКБ увольняет ее уже в третий раз.
«Уже был суд. После восстановления на работе они должны были устранить нарушения, которые предписывала прокуратура и трудовая инспекция. С меня требовали, чтобы я вышла на работу без спецодежды. Они не видели ничего страшного в том, что мне не предоставлена теплая куртка и сапоги. А в чем я должна была ходить? Нарушения они не устранили, поэтому я объявила им вынужденный простой по вине работодателя, так как этот вопрос касается здоровья и жизни. Объявила простой я 25 октября 2024 года», — рассказала Костенко корреспонденту URA.RU.
Однако руководство больницы решило, что имеет право уволить сотрудника. По сообщению Костенко, оплату труда в день увольнения ей не предоставили, а приказ выдали не в полном объеме. «Неполный приказ, то есть они должны были меня ознакомить, что решила комиссия, на каком основании они приняли такое решение — этого ничего не дали», — отметила Наталья.
Девушка отправила имеющиеся данные в общественные организации и в генпрокуратуру с требованием, чтобы были приняты меры уже не по восстановлению на работе, а о превышении должностных обязанностей руководством СОКБ. А 14 января состоится очередной суд, который может встать на сторону Костенко и обязать работодателя снова восстановить ее на рабочем месте.
Корреспонденте URA.RU обратился в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
По мнению Натальи Костенко, ее увольнение связанно с травлей из-за коллективного обращения медиков к депутатам с жалобой на руководство ямальских больниц. Тюменская облдума ответила на обращение. Ранее URA.RU сообщило, что сотрудницу санавиации ЯНАО Наталью Костенко, которая борется за права медработников, хотят уволить со службы. До этого она была восстановлена на рабочем месте благодаря суду.
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