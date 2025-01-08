Арбитражный суд Пермского края временно возглавил Сергей Торопицин

В Арбитражном суде Пермского края назначен исполняющий обязанности председателя. В конце 2024 года руководитель суда Татьяна Мещерякова покинула пост. Теперь за нее работает Сергей Торопицин.
«Заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Торопицин Сергей Викторович исполняет обязанности председателя», — сообщается в telegram-канале суда. Он приступил к работе в этом качестве 29 декабря.
Ранее URA.RU рассказывало, что на место Мещеряковой, скорее всего, придет нынешний заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Валерий Голубцов. Его источники агентства называют основным претендентом на должность.
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