Новый председатель пермского арбитража ждет назначения в январе

Председатель арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова 23 декабря провела свой последний рабочий день в должности. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Сейчас она находится в отпуске до 28 декабря, из которого уже не вернется. Заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Валерий Голубцов, который является основным кандидатом на пост председателя, будет назначен в январе.
«23 декабря у Татьяны Игоревны был последний рабочий день. Сейчас до 28 декабря она находится в отпуске», — говорят в пресс-службе.
Источники URA.RU отмечают, что Валерий Голубцов, который считается главным претендентом на пост председателя арбитража вместо Мещеряковой, уже прошел все согласования, необходимые для назначения на должность. «Указ президента о назначении нового руководителя арбитражного суда должен появиться в январе. Если все срастется, то Голубцов приступит к обязанностям после Нового года», — пояснил инсайдер. В пресс-службе суда подтвердили информацию: «Ждем указ президента, скорее всего, он появится после праздников».
О том, что Татьяна Мещерякова оставит должность, стало известно в октябре. Она работала в судебной системе с 2006 года. Председателем она работала с 2018 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России удовлетворила заявление Мещеряковой о прекращении ее полномочий судьи и председателя арбитражного суда Пермского края 28 декабря 2024 года
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