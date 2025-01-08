Как пермяки называют детей в 2025 году

За первую неделю 2025 года самыми популярными именами для мальчиков в Пермском крае стали Михаил и Тимофей — так назвали по пять малышей. Среди девочек распространенным стало имя Василиса (четыре).
«По данным на 8 января 2025 года, новорожденных мальчиков также называли Дмитрий и Даниил (по три), Мирон (два), Алексей, Данил, Леонид, Роман, Ярослав (по одному). Девочкам давали имена Виктория и Ева (по три), Екатерина (две), Амина, Евгения, Мия, Реяна, Юлия (по одной)», — следует из информации в онлайн-реестре ЗАГС.
В 2024 году чаще всего родители называли детей София (452) и Михаил (537). Также на свет появились Адиля, Гаяна, Дилором, Дэлия, Элида. По одному мальчику назвали Айдан, Ансар, Мироншо, Митрофан, Фома.
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