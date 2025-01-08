08 января 2025

Раненый пермяк под огнем ВСУ спас военную технику

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Иван Гвоздев выполнил поставленную задачу, несмотря на атаки вражеских БПЛА (архивное фото)
Иван Гвоздев выполнил поставленную задачу, несмотря на атаки вражеских БПЛА (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец поселка Суксун Пермского края Иван Гвоздев отличился в зоне проведения специальной военной операции. Он спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотниками, что впоследствии помогло российским штурмовикам вести наступательные действия вблизи населенного пункта Новопокровское (ДНР). О героизме военнослужащего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация Суксунского городского округа.

«В мае 2024 года БТР под управлением Гвоздева атаковал беспилотник. Машина загорелась, но военнослужащий локализовал возгорание и продолжил выполнять задание. После высадки десанта, на обратном пути его машина вновь была атакована БПЛА. Бронемашина получила значительные повреждения и остановилась, а сам гвардии ефрейтор Гвоздев был ранен. Находясь под постоянным огневым воздействием, Иван Евгеньевич вынужден был оставить машину и укрыться в лесополосе. Оказав себе первую помощь, вернулся к машине, смог запустить двигатель и эвакуировать БТР в тыловой район», — пишет местная администрация со ссылкой на информацию, предоставленную военкоматом Пермского края.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям пермяка штурмовикам удалось закрепиться на заданных рубежах и занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления. Иван Гвоздев проходит контрактную службу с 2008 года в должности водителя БТР 228 гвардейского мотострелкового пола 90-й гвардейской танковой дивизии.

Также URA.RU рассказывало об участнике спецоперации из Пермского округа Павле Болотове. Военнослужащий спас своих сослуживцев в ходе ракетной атаки. За мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО, ефрейтор Болотов награжден орденами и медалями.

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Уроженец поселка Суксун Пермского края Иван Гвоздев отличился в зоне проведения специальной военной операции. Он спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотниками, что впоследствии помогло российским штурмовикам вести наступательные действия вблизи населенного пункта Новопокровское (ДНР). О героизме военнослужащего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация Суксунского городского округа. «В мае 2024 года БТР под управлением Гвоздева атаковал беспилотник. Машина загорелась, но военнослужащий локализовал возгорание и продолжил выполнять задание. После высадки десанта, на обратном пути его машина вновь была атакована БПЛА. Бронемашина получила значительные повреждения и остановилась, а сам гвардии ефрейтор Гвоздев был ранен. Находясь под постоянным огневым воздействием, Иван Евгеньевич вынужден был оставить машину и укрыться в лесополосе. Оказав себе первую помощь, вернулся к машине, смог запустить двигатель и эвакуировать БТР в тыловой район», — пишет местная администрация со ссылкой на информацию, предоставленную военкоматом Пермского края. Благодаря профессиональным и грамотным действиям пермяка штурмовикам удалось закрепиться на заданных рубежах и занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления. Иван Гвоздев проходит контрактную службу с 2008 года в должности водителя БТР 228 гвардейского мотострелкового пола 90-й гвардейской танковой дивизии. Также URA.RU рассказывало об участнике спецоперации из Пермского округа Павле Болотове. Военнослужащий спас своих сослуживцев в ходе ракетной атаки. За мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО, ефрейтор Болотов награжден орденами и медалями.
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