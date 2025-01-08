08 января 2025

В Тюмень придет опасная погода

В Тюмени 10 января ожидается усиление ветра до 18 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 18 м/с
Порывы ветра будут достигать 18 м/с Фото:

В Тюмени 10 января прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в администрации города.

«В Тюмени 10 января ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололедно-изморозевые явления. Днем — небольшой снег, ветер юго-западный, западный 8–13 м/с , порывы до 18 м/с », — сообщили в мэрии.

Помимо ветра, в городе ожидается метель и гололед. При этом температура воздуха днем прогреется до двух градусов тепла.

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В Тюмени 10 января прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в администрации города. «В Тюмени 10 января ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололедно-изморозевые явления. Днем — небольшой снег, ветер юго-западный, западный 8–13 м/с , порывы до 18 м/с », — сообщили в мэрии. Помимо ветра, в городе ожидается метель и гололед. При этом температура воздуха днем прогреется до двух градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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