В Тюмень придет опасная погода

Порывы ветра будут достигать 18 м/с
В Тюмени 10 января прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в администрации города.
«В Тюмени 10 января ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололедно-изморозевые явления. Днем — небольшой снег, ветер юго-западный, западный 8–13 м/с , порывы до 18 м/с », — сообщили в мэрии.
Помимо ветра, в городе ожидается метель и гололед. При этом температура воздуха днем прогреется до двух градусов тепла.
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