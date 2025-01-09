В Приднестровье, оставшемся без отопления, начали гибнуть люди

В Приднестровье люди гибнут на фоне энергетического кризиса в непризнанной республике после того, как Украина не захотела заново заключать контракт на транзит российского газа через свою страну. Участились случаи, когда люди оставляют печки на ночь, а потом погибают в пожарах. Об этом рассказал глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
«За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, <...> есть уже отдельные летальные случаи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Глава МИД дал понять, что люди гибнут в пожарах, пытаясь согреться без газа. Он также отметил, что не смотря на ситуацию, люди не уезжают с территории, так как продолжают верить в лучшее.
После того, как Украина отказалась от транзита газа, жители Приднестровья столкнулись с энергетическим кризисом. Изначально республика получала газ от России в рамках гуманитарной помощи, теперь же, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, территории придется вновь обратиться за помощью к РФ уже для закупки европейского газа. В настоящий момент более 50 тысяч человек остались без тепла и газа в Приднестровье, передает «Национальная служба новостей». Республика также отказалась от освещения, сообщает 360.Ru.
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