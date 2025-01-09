Политолог Брутер: РФ придется оказать гумпомощь замерзающему Приднестровью

Приднестровью придется просить о помощи Москву для закупки европейского газа после того, как Украина запретила транзит российского топлива через свою страну. Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. До этого президент непризнанной республики Вадим Красносельский признавал, что Москва изначально поставляла газ на территорию в рамках гуманитарной помощи. URA.RU рассказывает, как республика сейчас переживает энергетический кризис.
Приднестровье — жертва Украины
Кризис в Приднестровье вызван тем, что Украина не продлила контракт на транзит газа, который истек 1 января 2025 года. Регион, который длительное время получал российский газ бесплатно в рамках гуманитарной поддержки, лишился поставок, что привело к прекращению централизованной подачи тепла и массовым отключениям электроэнергии. Электричество, производимое на Молдавской ГРЭС, также затронуло Молдавию, хотя в меньшей степени.
Газа хватит всего на 24 дня
Отсутствие отопления затронуло школы, детские сады и тысячи жилых домов. Большинство предприятий, за исключением производителей продовольственных товаров, остановили свою работу. Президент ПМР Вадим Красносельский подтверждает, что имеющиеся объемы топлива позволят поддерживать работу социально значимых учреждений и объектов жизнеобеспечения. Однако министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что запасов газа в регионе хватит всего на 24 дня.
Приднестровье обвиняет Молдавию
Причины кризиса оцениваются по-разному. Помимо прекращения транзита газа Украиной, власти ПМР также считают, что именно долг со стороны Молдавии перед российским «Газпромом» привел к тому, что поставки прекратились. Такой версии придерживается президент непризнанной республики Вадим Красносельский. По данным «Газпрома», Молдавия задолжала компании свыше 700 миллионов долларов.
Запад предлагает свой вариант
Тем временем Еврокомиссия пытается убедить Тирасполь (столица ПМР) принять предложенную Молдавией помощь для разрешения кризиса. В частности, Кишинев предлагал закупать газ на румынской бирже. Далее энергокомпании «Молдовагаз» и Energocom предложили Тирасполю механизмы для закупки газа на других региональных рынках. Однако Приднестровье отклонило эти предложения,
Россия может предложить выход
В ситуации с энергетическим кризисом в Приднестровье политолог Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований подчеркивает сложность положения этого региона. По его мнению, республике придется обратиться за помощью к России для приобретения газа на европейском рынке по рыночным ценам, так как самостоятельно оплатить Приднестровье газ не сможет.
"Правда, денег у них [властей Приднестровья] для этого [закупки европейского газа] нет. Поэтому им остается рассчитывать только на российскую помощь», – полагает Владимир Брутер. Его слова передает газета "Ведомости".
В 2024 году Киев объявил об отказе продлевать договор о транзите российского газа. Он истек 31 декабря.
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