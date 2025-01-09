«Турция тоже хочет»: в Кремле разбили планы Армении на вступление в ЕС

Песков: Турция, как и Армения, тоже хочет вступить в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Армения гипотетически не может быть членом и ЕС, и ЕАЭС
Песков заявил, что Армения гипотетически не может быть членом и ЕС, и ЕАЭС Фото:

Армения является членом ЕАЭС, однако пока трудно сказать, что будет, если страна вступит в Евросоюз, потому что невозможно быть членом двух разных организаций. При этом Турция тоже хочет вступить в ЕС, но на данный момент не встречает положительного ответа насчет этого. Об этом сообщил пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока трудно сказать, что будет если [Армения] вступит в ЕС. Быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, невозможно. <...> Турция, например, тоже хочет быть членом ЕС, но не встречает взаимности. Нужно исходить из реальности, из рабочих механизмов, которые себя зарекомендовали и продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют», — ответил во время конференц-колла Песков на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вступления Армении в ЕС. 

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Армения является членом ЕАЭС, однако пока трудно сказать, что будет, если страна вступит в Евросоюз, потому что невозможно быть членом двух разных организаций. При этом Турция тоже хочет вступить в ЕС, но на данный момент не встречает положительного ответа насчет этого. Об этом сообщил пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока трудно сказать, что будет если [Армения] вступит в ЕС. Быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, невозможно. <...> Турция, например, тоже хочет быть членом ЕС, но не встречает взаимности. Нужно исходить из реальности, из рабочих механизмов, которые себя зарекомендовали и продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют», — ответил во время конференц-колла Песков на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вступления Армении в ЕС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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