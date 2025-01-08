Водитель новой подрядной организации Ноябрьска (ЯНАО) «Амрат-М», которая отвечает за ремонт городских дорог и их уборку, вступился за компанию на фоне многочисленных жалоб жителей муниципалитета в соцсетях. Очевидцы выставляют фото и видео нечищеных дорог, однако Расул Чеченский отмечает в ответ, что подрядчик внимательно следит за критикой в свой адрес.
«Мы внимательно следим за комментариями и критикой в адрес нашей новой компании. „Армат-М“ на протяжении недели активно трудится для улучшения дорожной инфраструктуры. В то время как вы отмечали Новый год, наша команда, включая тех, кто выехал на линию 1 января в 4 часа утра, работала над очищением города», — написал Расул Чеченский в группе «Злой ноябрянин» в VK.
В соцсетях Расул разместил видео со снегоуборочной техникой — четыре машины очищают дорогу, в то время как другая техника занимается тротуарами. Однако в беседе с URA.RU мужчина отметил, что негативных комментариев в адрес компании пока меньше не стало.
«Вы откуда этого „подрядчика“ нашли? У него, подрядчика, абсолютно нет понимания по зимнему содержанию городских автодорог. Работы ведутся без обозначения места работы соответствующими дорожными знаками, а даже если они установлены, то хочется смеяться. Сегодня навстречу проехало четыре КДМ (комбинированные дорожные машины, — прим. ред.) со скоростными отвалами, только у одного был опущен отвал», — написал Руст Муратов в комментариях к посту в VK.
Новым подрядчиком в Ноябрьске является тюменская организация «Армат-М». К работам сотрудники компании приступили с 1 января, контракт с организацией заключен до конца 2025 года. За свою работу тюменская компания получит более 477 млн рублей из местного бюджета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!