08 января 2025

Водитель нового подрядчика по уборке дорог в ЯНАО вступился за компанию. Фото, видео

Жители Ноябрьска пожаловались на подрядчика «Армат-М», который убирает дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель прокомментировал жалобы на уборку снега
Водитель прокомментировал жалобы на уборку снега Фото:

Водитель новой подрядной организации Ноябрьска (ЯНАО) «Амрат-М», которая отвечает за ремонт городских дорог и их уборку, вступился за компанию на фоне многочисленных жалоб жителей муниципалитета в соцсетях. Очевидцы выставляют фото и видео нечищеных дорог, однако Расул Чеченский отмечает в ответ, что подрядчик внимательно следит за критикой в свой адрес.

«Мы внимательно следим за комментариями и критикой в адрес нашей новой компании. „Армат-М“ на протяжении недели активно трудится для улучшения дорожной инфраструктуры. В то время как вы отмечали Новый год, наша команда, включая тех, кто выехал на линию 1 января в 4 часа утра, работала над очищением города», — написал Расул Чеченский в группе «Злой ноябрянин» в VK.

В соцсетях Расул разместил видео со снегоуборочной техникой — четыре машины очищают дорогу, в то время как другая техника занимается тротуарами. Однако в беседе с URA.RU мужчина отметил, что негативных комментариев в адрес компании пока меньше не стало.

«Вы откуда этого „подрядчика“ нашли? У него, подрядчика, абсолютно нет понимания по зимнему содержанию городских автодорог. Работы ведутся без обозначения места работы соответствующими дорожными знаками, а даже если они установлены, то хочется смеяться. Сегодня навстречу проехало четыре КДМ (комбинированные дорожные машины, — прим. ред.) со скоростными отвалами, только у одного был опущен отвал», — написал Руст Муратов в комментариях к посту в VK.

Новым подрядчиком в Ноябрьске является тюменская организация «Армат-М». К работам сотрудники компании приступили с 1 января, контракт с организацией заключен до конца 2025 года. За свою работу тюменская компания получит более 477 млн рублей из местного бюджета.

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Водитель новой подрядной организации Ноябрьска (ЯНАО) «Амрат-М», которая отвечает за ремонт городских дорог и их уборку, вступился за компанию на фоне многочисленных жалоб жителей муниципалитета в соцсетях. Очевидцы выставляют фото и видео нечищеных дорог, однако Расул Чеченский отмечает в ответ, что подрядчик внимательно следит за критикой в свой адрес. «Мы внимательно следим за комментариями и критикой в адрес нашей новой компании. „Армат-М“ на протяжении недели активно трудится для улучшения дорожной инфраструктуры. В то время как вы отмечали Новый год, наша команда, включая тех, кто выехал на линию 1 января в 4 часа утра, работала над очищением города», — написал Расул Чеченский в группе «Злой ноябрянин» в VK. В соцсетях Расул разместил видео со снегоуборочной техникой — четыре машины очищают дорогу, в то время как другая техника занимается тротуарами. Однако в беседе с URA.RU мужчина отметил, что негативных комментариев в адрес компании пока меньше не стало. «Вы откуда этого „подрядчика“ нашли? У него, подрядчика, абсолютно нет понимания по зимнему содержанию городских автодорог. Работы ведутся без обозначения места работы соответствующими дорожными знаками, а даже если они установлены, то хочется смеяться. Сегодня навстречу проехало четыре КДМ (комбинированные дорожные машины, — прим. ред.) со скоростными отвалами, только у одного был опущен отвал», — написал Руст Муратов в комментариях к посту в VK. Новым подрядчиком в Ноябрьске является тюменская организация «Армат-М». К работам сотрудники компании приступили с 1 января, контракт с организацией заключен до конца 2025 года. За свою работу тюменская компания получит более 477 млн рублей из местного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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