Скандальных дорожников в Ноябрьске сменит предприятие из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске в 2025 году сменится компания, ответственная за содержание дорог
В Ноябрьске в 2025 году сменится компания, ответственная за содержание дорог Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сменится компания, ответственная за содержание дорог — вместо «Севердорстрой» обслуживать автомобильные дороги общего пользования будет тюменская дорожная-строительная компания «Армат-М», сообщается на сайте ЕИС «Закупки». В прошлом компания «Севердорстрой» была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог и незаконное вознаграждение от юридического лица.

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Определение поставщика завершено. Поставщик ООО „Дорожно-строительная компания ‚АРМАТ-М‘“, — сообщается на сайте.

За свою работу тюменская компания получит более 477 млн рублей из местного бюджета, договор с «Армат-М» заключен до конца 2025 года. Тюменская организация должна будет ремонтировать дороги в летний и зимний период, отвечать за нанесение разметки, обслуживать теплые остановки и светофоры. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска. В мэрии пояснили: у компании, которая сейчас обслуживает улично-дорожную сеть, заканчивается контракт. Состоялись торги, в ходе них определен новый подрядчик — компания «Армат-М».

Корреспондент агентства также обратился за комментарием в компанию «Севердорстрой», была ли от них заявка на участие в акционе на 2025 год по содержанию дорог в Ноябрьске. Представители строительной организации от комментариев воздержались.

Как пояснили URA.RU источники в юридических кругах, если компания была привлечена к ответственности по статье 19.28 КоАП, то она не может участвовать в продлении контракта. Ранее, прокуратура ЯНАО обращалась в окружной Арбитражный суд, чтобы обязать мэрию Ноябрьска принудительно расторгнуть контракт с «Севердорстрой», но суд оставил иск без удовлетворения. В настоящее время иск окружной прокуратуры рассматривается апелляционной инстанцией.

Кроме того, бывший замдиректора компании Магамад Алиев был признан виновным в даче взятки муниципальному служащему Андрею Фирстову, который оказывал компании покровительство и принимал работы, закрывая глаза на недостатки, а то и вовсе без их фактического исполнения. В сентябре текущего года суд ужесточил наказание обоим фигурантам уголовного дела.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сменится компания, ответственная за содержание дорог — вместо «Севердорстрой» обслуживать автомобильные дороги общего пользования будет тюменская дорожная-строительная компания «Армат-М», сообщается на сайте ЕИС «Закупки». В прошлом компания «Севердорстрой» была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог и незаконное вознаграждение от юридического лица. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Определение поставщика завершено. Поставщик ООО „Дорожно-строительная компания ‚АРМАТ-М‘“, — сообщается на сайте. За свою работу тюменская компания получит более 477 млн рублей из местного бюджета, договор с «Армат-М» заключен до конца 2025 года. Тюменская организация должна будет ремонтировать дороги в летний и зимний период, отвечать за нанесение разметки, обслуживать теплые остановки и светофоры.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска. В мэрии пояснили: у компании, которая сейчас обслуживает улично-дорожную сеть, заканчивается контракт. Состоялись торги, в ходе них определен новый подрядчик — компания «Армат-М». Корреспондент агентства также обратился за комментарием в компанию «Севердорстрой», была ли от них заявка на участие в акционе на 2025 год по содержанию дорог в Ноябрьске. Представители строительной организации от комментариев воздержались. Как пояснили URA.RU источники в юридических кругах, если компания была привлечена к ответственности по статье 19.28 КоАП, то она не может участвовать в продлении контракта. Ранее, прокуратура ЯНАО обращалась в окружной Арбитражный суд, чтобы обязать мэрию Ноябрьска принудительно расторгнуть контракт с «Севердорстрой», но суд оставил иск без удовлетворения. В настоящее время иск окружной прокуратуры рассматривается апелляционной инстанцией. Кроме того, бывший замдиректора компании Магамад Алиев был признан виновным в даче взятки муниципальному служащему Андрею Фирстову, который оказывал компании покровительство и принимал работы, закрывая глаза на недостатки, а то и вовсе без их фактического исполнения. В сентябре текущего года суд ужесточил наказание обоим фигурантам уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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