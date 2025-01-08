08 января 2025

Пермский горнолыжный центр рискует остаться без спа-комплекса

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация комплекса планирует расширить объект
Администрация комплекса планирует расширить объект Фото:

Проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае не прошел госэкспертизу. Ведомство сообщило об отказе 28 декабря 2024 года.

«Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение на документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Уточняется, что в рамках второго этапа планируется построить спа-комплекс, гостиницу и контрольно-пропускной пункт.

В администрации горнолыжного комплекса изданию рассказали, что отрицательное заключение выдано из-за технического сбоя. Документы повторно загрузят в систему, после чего будет получен положительный ответ.

Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный комплекс в Губахе планируют расширить. В декабре 2024 года госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство развлекательного комплекса и дуплекс-коттеджей.

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Проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае не прошел госэкспертизу. Ведомство сообщило об отказе 28 декабря 2024 года. «Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение на документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Уточняется, что в рамках второго этапа планируется построить спа-комплекс, гостиницу и контрольно-пропускной пункт. В администрации горнолыжного комплекса изданию рассказали, что отрицательное заключение выдано из-за технического сбоя. Документы повторно загрузят в систему, после чего будет получен положительный ответ. Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный комплекс в Губахе планируют расширить. В декабре 2024 года госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство развлекательного комплекса и дуплекс-коттеджей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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