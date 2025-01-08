Пермский горнолыжный центр рискует остаться без спа-комплекса

Проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае не прошел госэкспертизу. Ведомство сообщило об отказе 28 декабря 2024 года.
«Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение на документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации. Уточняется, что в рамках второго этапа планируется построить спа-комплекс, гостиницу и контрольно-пропускной пункт.
В администрации горнолыжного комплекса изданию рассказали, что отрицательное заключение выдано из-за технического сбоя. Документы повторно загрузят в систему, после чего будет получен положительный ответ.
Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный комплекс в Губахе планируют расширить. В декабре 2024 года госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство развлекательного комплекса и дуплекс-коттеджей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!