В Перми на форуме презентовали горнолыжный курорт «Новая Губаха»

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Новый пермский горнолыжный курорт планируют открыть к 2025 году Фото:
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Форум «Россия — спортивная держава» в Перми

В Пермском крае к 2025 году появится горнолыжный курорт «Новая Губаха». Проект презентовали на проходящем в краевой столице форуме «Россия — спортивная держава».

«Мы планируем осваивать Восточный склон горы Крестовой. В „Новой Губахе“ будут горнолыжные трассы общей протяженностью в 35 километров, трехзвездочная гостиница, подъемник, спа-центр, прокат инвентаря», — рассказал генеральный директор ООО «Новая Губаха» Тимур Габдуллин.

Также он отметил, что проект будет круглогодичным. Курорт строят не только на частные инвестиции, но и на государственные. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе участвует президент РФ Владимир Путин, а также высокопоставленные российские чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.

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В Пермском крае к 2025 году появится горнолыжный курорт «Новая Губаха». Проект презентовали на проходящем в краевой столице форуме «Россия — спортивная держава». «Мы планируем осваивать Восточный склон горы Крестовой. В „Новой Губахе“ будут горнолыжные трассы общей протяженностью в 35 километров, трехзвездочная гостиница, подъемник, спа-центр, прокат инвентаря», — рассказал генеральный директор ООО «Новая Губаха» Тимур Габдуллин. Также он отметил, что проект будет круглогодичным. Курорт строят не только на частные инвестиции, но и на государственные. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе участвует президент РФ Владимир Путин, а также высокопоставленные российские чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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