В Перми на форуме презентовали горнолыжный курорт «Новая Губаха»

19 октября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Новый пермский горнолыжный курорт планируют открыть к 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Форум «Россия — спортивная держава» в Перми В Пермском крае к 2025 году появится горнолыжный курорт «Новая Губаха». Проект презентовали на проходящем в краевой столице форуме «Россия — спортивная держава». «Мы планируем осваивать Восточный склон горы Крестовой. В „Новой Губахе“ будут горнолыжные трассы общей протяженностью в 35 километров, трехзвездочная гостиница, подъемник, спа-центр, прокат инвентаря», — рассказал генеральный директор ООО «Новая Губаха» Тимур Габдуллин. Также он отметил, что проект будет круглогодичным. Курорт строят не только на частные инвестиции, но и на государственные. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе участвует президент РФ Владимир Путин, а также высокопоставленные российские чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.

В Пермском крае к 2025 году появится горнолыжный курорт «Новая Губаха». Проект презентовали на проходящем в краевой столице форуме «Россия — спортивная держава». «Мы планируем осваивать Восточный склон горы Крестовой. В „Новой Губахе“ будут горнолыжные трассы общей протяженностью в 35 километров, трехзвездочная гостиница, подъемник, спа-центр, прокат инвентаря», — рассказал генеральный директор ООО «Новая Губаха» Тимур Габдуллин. Также он отметил, что проект будет круглогодичным. Курорт строят не только на частные инвестиции, но и на государственные. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе участвует президент РФ Владимир Путин, а также высокопоставленные российские чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.