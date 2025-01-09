Прихожане челябинского храма Василия Великого во время крещения детей спрятали и вынесли несколько икон. В ходе кражи они не переставали креститься. По данным URA.RU, кражу провернули цыгане.
«Видео с камеры наблюдения из храма Василия Великого. Судя по кадрам, мужчина и парень вынесли несколько икон», — говорится в telegram-канале «31TV».
По данным telegram-канала, в полиции Челябинска знают о случившемся. В церкви сообщили, что вовремя заметили нарушителей и все иконы возвращены на место. Правоохранительные органы начали проверку.
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