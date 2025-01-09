В Челябинске из храма во время крещения детей цыгане украли иконы. Видео

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Крещение. Тюмень , молебен, иконы, верующие, церковь, крещение
Прихожане спрятали и вынесли несколько икон из храма Фото:

Прихожане челябинского храма Василия Великого во время крещения детей спрятали и вынесли несколько икон. В ходе кражи они не переставали креститься. По данным URA.RU, кражу провернули цыгане.

«Видео с камеры наблюдения из храма Василия Великого. Судя по кадрам, мужчина и парень вынесли несколько икон», — говорится в telegram-канале «31TV».

По данным telegram-канала, в полиции Челябинска знают о случившемся. В церкви сообщили, что вовремя заметили нарушителей и все иконы возвращены на место. Правоохранительные органы начали проверку.

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Прихожане челябинского храма Василия Великого во время крещения детей спрятали и вынесли несколько икон. В ходе кражи они не переставали креститься. По данным URA.RU, кражу провернули цыгане. «Видео с камеры наблюдения из храма Василия Великого. Судя по кадрам, мужчина и парень вынесли несколько икон», — говорится в telegram-канале «31TV». По данным telegram-канала, в полиции Челябинска знают о случившемся. В церкви сообщили, что вовремя заметили нарушителей и все иконы возвращены на место. Правоохранительные органы начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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