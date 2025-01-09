Бывший мэр Перми намерен баллотироваться в госдуму

Депутат Госдумы Игорь Шубин, бывший мэр Перми, намерен поучаствовать в новых выборах в парламент РФ в 2026 году. Источники URA.RU говорят, что он уже обсуждал этот вопрос на федеральном уровне.
«Шубин обзавелся хорошими связями со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, когда был сенатором в 2010-2016 годах. Он прибегал к ним во время переизбрания в 2021 году, и якобы уже воспользовался, готовясь к 2026 году», — говорят инсайдеры.
В политтусовке ранее отмечали, что Шубин уйдет из политики с окончанием срока полномочий в Госдуме. «Краю он особо не нужен, это человек другой формации. Да и в политике он с 1990-х годов, пора бы уступить дорогу молодым. Наверное, на фоне этих слухов Игорь Николаевич и подстраховался», — рассуждают собеседники.
Игорь Шубин был вице-губернатором Пермской области, депутатом заксобрания, мэром Перми, сенатором. В 2016 году он был избран в Госдуму по округу №59. На праймериз ЕР конкуренцию ему составлял другой в то время депутат ГД Игорь Сапко, но в итоге последний «ушел» в списки. Сам Игорь Шубин сообщил URA.RU, что пока рано говорить о перспективах 2026 года: «Надо дожить».
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