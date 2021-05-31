Бывший мэр Перми уходит из Госдумы

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Игорь Шубин член Совета Федерации России, шубин игорь
На праймериз Игорь Шубин набрал более 11 000 голосов по Пермскому округу Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-мэр Перми, депутат Госдумы Игорь Сапко проиграл праймериз партии «Единая Россия». Его обошел другой бывший глава города Игорь Шубин, победивший на предварительном голосовании ЕР по округу № 58 (Пермский).

Согласно данным на официальном сайте праймериз, Шубина поддержали 11 859 выборщиков. За Сапко проголосовали 7 426 человек. При этом по партийным спискам на праймериз в Госдуму Сапко занял второе место — его поддержали 38 587 жителей Пермского края. На третьем месте по результатам праймериз в округе № 58 — актер сериала «Реальные пацаны», предприниматель Армен Бежанян. За него проголосовали 4 980 выборщиков.

Ранее «Единая Россия» объявила первые результаты предварительного голосования. За четыре дня в выборе кандидатов в Госдуму приняли участие около пяти миллионов человек. Как сообщили в пресс-службе ЕР, это в четыре раза больше, чем на всероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, организованного ЦИК. Среди лидеров голосования Москва, Московская и Свердловская области, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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