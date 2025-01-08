08 января 2025

Губернатор ХМАО дал мэрам поручение в преддверии Крещения

Губернатор ХМАО дал мэрам поручение обеспечить безопасность граждан в Крещение
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук провел рабочую встречу с мэрами в преддверии праздника Крещения
Губернатор ХМАО Кухарук провел рабочую встречу с мэрами в преддверии праздника Крещения Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрам в преддверии крещенских праздников уделять особое внимание состоянию улично-дорожной сети, безопасности югорчан и оперативно реагировать на все возникающие вопросы. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Состояние улично-дорожной сети остается в центре внимания. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на изменение погодных условий. Впереди Югру ожидают крещенские праздники, которые также потребуют слаженной работы всех служб», — написал Кухарук.

Для правительства региона приоритетными задачами являются безопасность югорчан и гостей округа. А также комфортное проведение всех праздничных мероприятий, подчеркнул губернатор.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрам в преддверии крещенских праздников уделять особое внимание состоянию улично-дорожной сети, безопасности югорчан и оперативно реагировать на все возникающие вопросы. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Состояние улично-дорожной сети остается в центре внимания. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на изменение погодных условий. Впереди Югру ожидают крещенские праздники, которые также потребуют слаженной работы всех служб», — написал Кухарук. Для правительства региона приоритетными задачами являются безопасность югорчан и гостей округа. А также комфортное проведение всех праздничных мероприятий, подчеркнул губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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