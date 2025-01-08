Губернатор ХМАО дал мэрам поручение в преддверии Крещения

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрам в преддверии крещенских праздников уделять особое внимание состоянию улично-дорожной сети, безопасности югорчан и оперативно реагировать на все возникающие вопросы. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Состояние улично-дорожной сети остается в центре внимания. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на изменение погодных условий. Впереди Югру ожидают крещенские праздники, которые также потребуют слаженной работы всех служб», — написал Кухарук.
Для правительства региона приоритетными задачами являются безопасность югорчан и гостей округа. А также комфортное проведение всех праздничных мероприятий, подчеркнул губернатор.
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