Власти Перми ищут проектировщика для общественного центра

Мэрия Перми ищет подрядчика для капремонта здания по улице Муромской. Работы оценили почти в 163 млн рублей.
«Разработка проектной документации и капитальный ремонт здания для реализации мероприятий дополнительного образования и размещения общественного центра по улице Муромской, 24. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 162,9 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
В качестве примера приводится проект капремонта МАДОУ «АртГрад» по улице Тбилисской, 7а. Работы требуется провести с 1 февраля по 30 июня. После ремонта в здании расположатся детская школа искусств, учреждение допобразования и общественный центр.
Ранее в здании по улице Муромской планировали обустроить Центр социальной адаптации для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Однако жители микрорайона Крохалева начали собрать подписи против этого решения и от него решили отказаться. От пермяков поступал запрос на создание досугового центра.
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