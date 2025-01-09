Власти Перми ищут проектировщика для общественного центра

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Работы требуется завершить до 30 июня 2025 года
Работы требуется завершить до 30 июня 2025 года Фото:

Мэрия Перми ищет подрядчика для капремонта здания по улице Муромской. Работы оценили почти в 163 млн рублей.

«Разработка проектной документации и капитальный ремонт здания для реализации мероприятий дополнительного образования и размещения общественного центра по улице Муромской, 24. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 162,9 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

В качестве примера приводится проект капремонта МАДОУ «АртГрад» по улице Тбилисской, 7а. Работы требуется провести с 1 февраля по 30 июня. После ремонта в здании расположатся детская школа искусств, учреждение допобразования и общественный центр.

Ранее в здании по улице Муромской планировали обустроить Центр социальной адаптации для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Однако жители микрорайона Крохалева начали собрать подписи против этого решения и от него решили отказаться. От пермяков поступал запрос на создание досугового центра.

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Мэрия Перми ищет подрядчика для капремонта здания по улице Муромской. Работы оценили почти в 163 млн рублей. «Разработка проектной документации и капитальный ремонт здания для реализации мероприятий дополнительного образования и размещения общественного центра по улице Муромской, 24. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 162,9 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. В качестве примера приводится проект капремонта МАДОУ «АртГрад» по улице Тбилисской, 7а. Работы требуется провести с 1 февраля по 30 июня. После ремонта в здании расположатся детская школа искусств, учреждение допобразования и общественный центр. Ранее в здании по улице Муромской планировали обустроить Центр социальной адаптации для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Однако жители микрорайона Крохалева начали собрать подписи против этого решения и от него решили отказаться. От пермяков поступал запрос на создание досугового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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