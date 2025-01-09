Прокуратура просит приговорить к 12 годам основателя ChronoPay Врублевского

Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для основателя компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Также гособвинитель требует назначить ему штраф в размере 2,5 миллиона рублей.
«Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для Врублевского, а также штраф в размере 2,5 миллиона рублей», — сообщает корреспондент РИА Новости из суда. Также на скамье подсудимых находятся сотрудники Врублевского Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин и директор ООО «Вангуд» Надежда Акимова, для которых прокуратура запросила от семи до 10 лет лишения свободы и штрафы от 50 тысяч до двух миллионов рублей.
Согласно материалам дела, обвиняемые с 2019 года распространяли в интернете ложную информацию о денежном вознаграждении за участие в опросах и финансовых операциях. Создав ООО «Вангуд», они присваивали деньги клиентов под предлогом оплаты регистрационных взносов и комиссий, чем причинили ущерб на сумму 536 тысяч рублей.
Врублевский был задержан еще в марте 2022 года и с тех пор содержится под стражей. Вместе с ним в СИЗО помещен Беляев. Надежда Акимова на данный момент находится под домашним арестом, а Матвей Ведяшкин — под подпиской о невыезде.
У Врублевского уже были проблемы с законом: в 2013 году он получил 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему Assist, которая вызывала проблемы у «Аэрофлота». Атака обошлась ему в 20 тысяч долларов, ущерб составил около 15 миллионов рублей для Assist и 146 миллионов рублей для «Аэрофлота». Врублевский вышел на свободу условно-досрочно в 2014 году.
Компания Врублевского ChronoPay была основана в 2003 году. Она предоставляет услуги интернет-эквайринга, позволяя клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.
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