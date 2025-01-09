Прокуратура просит приговорить к 12 годам основателя ChronoPay Врублевского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врублевский обвиняется в отмывании денег и мошенничестве
Врублевский обвиняется в отмывании денег и мошенничестве Фото:

Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для основателя компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Также гособвинитель требует назначить ему штраф в размере 2,5 миллиона рублей. 

«Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для Врублевского, а также штраф в размере 2,5 миллиона рублей», — сообщает корреспондент РИА Новости из суда. Также на скамье подсудимых находятся сотрудники Врублевского Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин и директор ООО «Вангуд» Надежда Акимова, для которых прокуратура запросила от семи до 10 лет лишения свободы и штрафы от 50 тысяч до двух миллионов рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемые с 2019 года распространяли в интернете ложную информацию о денежном вознаграждении за участие в опросах и финансовых операциях. Создав ООО «Вангуд», они присваивали деньги клиентов под предлогом оплаты регистрационных взносов и комиссий, чем причинили ущерб на сумму 536 тысяч рублей.

Врублевский был задержан еще в марте 2022 года и с тех пор содержится под стражей. Вместе с ним в СИЗО помещен Беляев. Надежда Акимова на данный момент находится под домашним арестом, а Матвей Ведяшкин — под подпиской о невыезде.

У Врублевского уже были проблемы с законом: в 2013 году он получил 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему Assist, которая вызывала проблемы у «Аэрофлота». Атака обошлась ему в 20 тысяч долларов, ущерб составил около 15 миллионов рублей для Assist и 146 миллионов рублей для «Аэрофлота». Врублевский вышел на свободу условно-досрочно в 2014 году.

Компания Врублевского ChronoPay была основана в 2003 году. Она предоставляет услуги интернет-эквайринга, позволяя клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для основателя компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Также гособвинитель требует назначить ему штраф в размере 2,5 миллиона рублей.  «Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для Врублевского, а также штраф в размере 2,5 миллиона рублей», — сообщает корреспондент РИА Новости из суда. Также на скамье подсудимых находятся сотрудники Врублевского Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин и директор ООО «Вангуд» Надежда Акимова, для которых прокуратура запросила от семи до 10 лет лишения свободы и штрафы от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Согласно материалам дела, обвиняемые с 2019 года распространяли в интернете ложную информацию о денежном вознаграждении за участие в опросах и финансовых операциях. Создав ООО «Вангуд», они присваивали деньги клиентов под предлогом оплаты регистрационных взносов и комиссий, чем причинили ущерб на сумму 536 тысяч рублей. Врублевский был задержан еще в марте 2022 года и с тех пор содержится под стражей. Вместе с ним в СИЗО помещен Беляев. Надежда Акимова на данный момент находится под домашним арестом, а Матвей Ведяшкин — под подпиской о невыезде. У Врублевского уже были проблемы с законом: в 2013 году он получил 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему Assist, которая вызывала проблемы у «Аэрофлота». Атака обошлась ему в 20 тысяч долларов, ущерб составил около 15 миллионов рублей для Assist и 146 миллионов рублей для «Аэрофлота». Врублевский вышел на свободу условно-досрочно в 2014 году. Компания Врублевского ChronoPay была основана в 2003 году. Она предоставляет услуги интернет-эквайринга, позволяя клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...