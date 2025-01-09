Юрист раскрыл, с кого требовать компенсацию, если снег упал с крыши дома на голову

Если на человека упал снег с крыши дома, он может потребовать компенсацию у управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ), отвечающих за безопасность своих объектов. Об этом сообщил юрист Андрей Костянов.
«Когда речь идет о многоквартирном доме, за безопасность отвечает ТСЖ или управляющая компания. У коммерческой площадки тоже должны быть управляющая организация или ответственное лицо. Виновная сторона обязана компенсировать пострадавшему лицу затраты на лечение и моральный вред», — заявил Костянов в разговоре с «Ридусом». Он добавил, что, если падение льда вызвало незначительные повреждения, дело будет рассматриваться в гражданском порядке. Виновная сторона обязана компенсировать расходы на лечение и моральный вред.
В случае серьезных травм может быть возбуждено уголовное дело. Юрист также добавил, что суды в России часто назначают небольшую компенсацию морального вреда. Для получения компенсации за лечение важно сохранять чеки и договоры с клиниками, тогда как оценка морального вреда остается на усмотрение суда и в России часто занижена по сравнению с другими странами.
В конце декабря в Санкт-Петербурге из-за потепления и таяния снега несколько жителей получили повреждения. По данным «Фонтанки», в больницы обратились как минимум четыре человека с ушибами мягких тканей головы. Травмы получили трое жителей в Приморском районе и один в Калининском.
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