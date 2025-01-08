Хирург из Нижневартовска подозревается в получении взяток

Хирург из Нижневартовска (ХМАО) Василий Колядко подозревается в получении взяток. Ему грозит ответственность по статье 290 УК РФ, сообщили инсайдеры URA.RU.
«Он [Колядко] является фигурантом уголовного дела. Ему вменяется получение взяток», — рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам.
Источники в силовых структурах утверждают, что в отношении врача возбуждено уголовное дело по статье 290. Медик якобы получал деньги за проведение операций без очереди.
«В медицинских кругах он на хорошем счету, один из лучших хирургов города. Есть версия, что кто-то из благодарных пациентов перевел ему деньги по номеру телефона, а потом это стало поводом для проверок. Кроме того, ходили слухи о многочисленных желающих сместить руководство недавно открытого медучреждения, которое стало крупнейшим хабом восточной зоны Югры, а громкий уголовный процесс стал благодатной почвой», — поделился инсайдер.
URA.RU обратилось за комментариями в Департамент здравоохранения и СУ СКР по ХМАО департамент здравоохранения. В ведомствах ответили, что данную информацию не комментируют. Номера самого Колядко в распоряжении редакции нет.
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