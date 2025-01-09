ЕС готов заменить США в качестве основного поставщика военной помощи Украине

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ЕС готов продолжить поддерживать Киев без США
ЕС готов продолжить поддерживать Киев без США Фото:

Евросоюз готов продолжить поддержку Украины в рамках контактной группы «Рамштайн», если США решат из нее выйти. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«„Рамштайн“ был великолепным форматом для поддержки Украины, и Америка — часть этого формата. У нас нет признаков того, что этот формат не будет продолжен. Если нет, то страны ЕС хотят занять это место и мы продолжим в рамках „Рамштайн“ поддержку Украины», — заявила Каллас газете Politico.

Собрание в рамках формата «Рамштайн», которое представляет собой регулярные месячные консультации между странами, поддерживающими Украину вооружением, состоялось 9 января в Германии. В рамках мероприятия министр обороны США Ллойд Остин в Нью-Йорке, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн), заявил о выделении последнего пакета военной помощи для Киева на сумму 500 миллионов долларов.

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Евросоюз готов продолжить поддержку Украины в рамках контактной группы «Рамштайн», если США решат из нее выйти. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. «„Рамштайн“ был великолепным форматом для поддержки Украины, и Америка — часть этого формата. У нас нет признаков того, что этот формат не будет продолжен. Если нет, то страны ЕС хотят занять это место и мы продолжим в рамках „Рамштайн“ поддержку Украины», — заявила Каллас газете Politico. Собрание в рамках формата «Рамштайн», которое представляет собой регулярные месячные консультации между странами, поддерживающими Украину вооружением, состоялось 9 января в Германии. В рамках мероприятия министр обороны США Ллойд Остин в Нью-Йорке, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн), заявил о выделении последнего пакета военной помощи для Киева на сумму 500 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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