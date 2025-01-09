США дали Украине последний пакет помощи от Байдена

США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин в Нью-Йорке, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).
«Оставшийся от администрации Байдена. США проголосовали за новый пакет помощи для Украины», — сообщает РБК-Украина. В пакет помощи были включены дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Украины, увеличено количество космических аппаратов и добавлены ракеты класса «земля-земля». Однако предоставление оборудования для поддержки украинских F-16 было сокращено. Общий объем финансирования вооружений достиг 500 миллионов долларов.
В конце декабря 2024 года США передали Украине пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, этот пакет стал самым большим с января 2023 года. При этом в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден не успеет поставить Киеву всю сумму в размере двух млрд долларов до конца своего президентства, передает RT.
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