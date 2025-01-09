США дали Украине последний пакет помощи от Байдена

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Ллойд Остин прибыл в Нью-Йорк, чтобы выделить последний пакет военной помощи Киеву
Ллойд Остин прибыл в Нью-Йорк, чтобы выделить последний пакет военной помощи Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин в Нью-Йорке, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).

«Оставшийся от администрации Байдена. США проголосовали за новый пакет помощи для Украины», — сообщает РБК-Украина. В пакет помощи были включены дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Украины, увеличено количество космических аппаратов и добавлены ракеты класса «земля-земля». Однако предоставление оборудования для поддержки украинских F-16 было сокращено. Общий объем финансирования вооружений достиг 500 миллионов долларов.

В конце декабря 2024 года США передали Украине пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, этот пакет стал самым большим с января 2023 года. При этом в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден не успеет поставить Киеву всю сумму в размере двух млрд долларов до конца своего президентства, передает RT.

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США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин в Нью-Йорке, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн). «Оставшийся от администрации Байдена. США проголосовали за новый пакет помощи для Украины», — сообщает РБК-Украина. В пакет помощи были включены дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Украины, увеличено количество космических аппаратов и добавлены ракеты класса «земля-земля». Однако предоставление оборудования для поддержки украинских F-16 было сокращено. Общий объем финансирования вооружений достиг 500 миллионов долларов. В конце декабря 2024 года США передали Украине пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, этот пакет стал самым большим с января 2023 года. При этом в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден не успеет поставить Киеву всю сумму в размере двух млрд долларов до конца своего президентства, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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